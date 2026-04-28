瀕危珍稀東方白鸛電塔育雛 雲縣將打造生態廊道

東方白鸛在雲林濁水溪堤岸旁高壓電塔上築巢成功繁殖。 （記者黃淑莉攝）

瀕危珍稀鳥類東方白鸛在雲林濁水溪沿岸高壓電塔上築巢育雛，這是全球首件最低緯度繁殖公開紀錄，雲縣各界昨現場會勘，縣長張麗善表示，東方白鸛成功繁殖是展現地方與中央攜手治理濁水溪揚塵及生態保育的成果，將持續透過公私協力打造雲林生態廊道。

台塑暫停中寮線電塔導線更換

東方白鸛全世界僅剩三千多隻，在雲林濁水溪沿岸電塔上築巢育雛消息曝光後，每天吸引許多愛鳥人士前往拍照觀察。張麗善指出，縣府得知東方白鸛築巢訊息即啟動保育應變，協調麥寮汽電於高壓電塔維護作業採取「生態讓路」措施。

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張麗善說，看到東方白鸛一家五口畫面，顯示這幾年中央與縣府致力濁水溪揚塵治理，揚塵事件顯著下降，環境改變連同生態也回來了，濁水溪出海口觀察到超過二五〇種鳥類，未來將持續與中央合作推動生態廊道建置及鳥類監測，串聯濁水溪流域、成龍濕地及清水溪、草嶺地質景觀，全面提升生態保育能量。

台塑雲林管理處副總蔡建樑表示，為守護在麥寮汽電公司中寮線高壓電塔上的東方白鸛一家，配合縣府及林保署建議，暫停該段約七百米的電塔導線更換。

環團建議 衛星追蹤幼鳥去留

雲林縣生態及永續農業協會常務理事吳崇漢指出，雲林這巢是全球東方白鸛緯度最低繁殖的公開紀錄，東方白鸛繁殖若食物量不夠，牠們會把多餘幼鳥排擠掉，過去紀綠大概只有一、二隻能夠繁殖成功、順利離巢，雲林這巢有三隻且長得頭好壯壯，代表這裡環境及食物很充裕，若要知道未來幼鳥是否留下或離台，需要有科學作為，包括衛星追蹤、繫放，進而更深入了解牠們的習性及保護這塊土地。

吸引鳥友前往拍攝。 （記者黃淑莉攝）

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