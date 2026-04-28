5至10月平日 住宿台南三重好康

南市觀旅局攜手旅宿業者推出「住宿台南－好康三重送」活動。（台南市政府提供）

南市觀旅局攜手旅宿業整合住宿優惠、點數折抵及抽獎，推出「住宿台南—好康三重送」活動，五月一日開跑。市長黃偉哲邀請國人平日來台南賞遊住宿，有機會抽中逾百萬元好禮。

住宿優惠、點數折抵及抽獎

黃偉哲指出，五、六月為旅遊淡季，市府推出多項平日限定的好康優惠，讓旅客以更實惠的方式體驗台南美食、文化與生活風情。

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「住宿台南—好康三重送」活動包含從住宿折扣到消費回饋再到抽獎，讓旅客「住越多、省越多、玩越多、賺越多」。凡於五至十月入住台南合法旅宿並登錄發票，即可參加百萬抽獎，最大獎為十五萬元星級旅館「吃到飽或住到飽」方案。

住宿優惠結合超過卅家旅宿業者於五至六月推出「住一晚送一晚、連住再升級」方案；五至十月提供連住三晚、第三晚免費，還有機會獲限量「卡皮胖拉小提燈」。點數折抵部分，旅客加入官方LINE帳號（@tainantravels），即可領取五百點，可至德元埤、葫蘆埤及虎頭埤園區消費，每次再加碼兩百點，可於八十八家合作業者折抵平日住宿費。

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