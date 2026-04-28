台南茶誕生 東山首批採收480公斤

台南市長黃偉哲（右三）到東山南勢山區茶園，宣布東山茶葉進入採收期。（記者楊金城攝）

南勢山區成功案例 突破海拔高才能種茶印象 台南正式加入台灣茶產業版圖

台南東山種咖啡也產茶，市長黃偉哲昨出席東山區南勢山區的「茶之魔手」茶園採茶，宣布東山茶葉進入採收期，他說，「台南茶」的誕生具有指標意義，將協助業者從手搖飲市場朝高端精品領域發展，並積極拓展國際通路。

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台南楠西梅嶺有小面積茶葉，黃偉哲表示，台南過去並無真正茶的產業，此次在業者投入與政府技術輔導下，在東山淺山成功種植茶樹並採收茶葉，突破海拔高才能種茶的既有印象，讓台南正式加入台灣茶產業的版圖，成果得來不易。

黃偉哲說，南勢地區屬礫石層地質，排水良好、土壤條件適中，具備種茶的潛力，今年順利採收，為台南農業開創新的發展方向，期許茶葉未來能與咖啡、青皮椪柑並列東山特色農產。

茶及飲料作物改良場 技術輔導

農業局長李芳林指出，茶飲品牌「茶之魔手」經農業部茶及飲料作物改良場南部分場技術輔導，以友善耕作方式在東山區栽種茶葉面積達十五公頃，首批採收品種「四季春」茶菁達四八〇公斤，透過意精研有限公司獨創技術精製成紅茶，包裝成限量「東山鴻運」紅茶禮盒，贈予市府交流推廣，展現台南農業實力。

農業局說，「四季春」茶樹以「四季採摘」得名，屬於耐熱、生長快速的茶種，四季春在台灣常見製成青茶（半發酵的烏龍茶），依不同的加工方式可製成綠茶、烏龍茶、紅茶或其它茶類，其中，紅茶的滋味甘醇不苦澀，帶有清新花果香，溫熱飲用，風味更佳。

協助業者 從手搖飲打入精品茶

農業局說，將持續輔導茶園落實「生產、製作、銷售」一條龍的在地經營，兼顧環境永續與食品安全，逐步建立在地品牌特色與市場競爭力。

黃偉哲強調，在產業布局上，市府將協助業者從手搖飲市場延伸至精製茶領域，朝向中高端餐飲及禮品市場發展，提升產品附加價值，並透過國內外交流推廣，讓更多人認識「台南茶」的風味與品質。

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