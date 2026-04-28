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    首頁 > 生活

    大新竹輕軌紅藍線整合 啟動可行性研究

    2026/04/28 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    突破20年僵局！大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究刻正推進中。（市府提供）

    突破20年僵局！大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究刻正推進中。（市府提供）

    大新竹輕軌計畫先前因縣市路線各自表述，難以發揮路網綜效，不符合中央審查期待，遭中央審查退回要求縣市路線整合。新竹市長高虹安表示，經拜會行政院協調交通部補助相關經費，上月完成決標，且竹市府與竹縣府、科學園區管理局及科學園區公會達成共識，啟動「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」。已責成交通處與規劃團隊，以明年完成可行性研究報告並提送交通部審查為目標，加速改善大新竹交通。

    市府交通處說明，過去雖曾推動新竹輕軌紅線（新竹車站至新莊車站），「但在四年前送審時，委員均認為應納入縣市整合、延伸至高鐵及機廠共用等議題，導致計畫被交通部退回」。市府去年向中央爭取專案補助並獲准，顯示中央對目前縣市整合的規劃方向持肯定態度。

    市府指出，除了軌道建設的整合，市府聯合周邊縣市推動的「TPASS桃竹竹苗通勤定期票」，去年高達一六五一萬人次使用，顯示市民已逐漸養成使用公共運輸的習慣，對未來輕軌的運量有正面意義。

    且竹市全電動先導公車目前載客人次已突破五十萬，串起市區、科學園區及高鐵新竹站間的通勤習慣。

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