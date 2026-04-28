中國抖音直播竹市府 議員：嚴重威脅資安與國安

連市長室也被拍入。（擷取自Threads貼文）

進出如入無人之境 門禁機制挨批形同虛設 市府稱僅限開放區域

新竹市有網友昨在Threads貼文稱有中國籍配偶利用中國網路平台抖音，在市府直播內部辦公位置，引發網友關注國安與資安話題。市議員曾資程抨擊，中國抖音直播進入新竹市政府「大影特影」卻無人管，依照管理要點應禁止，市府卻無視，市長高虹安還回應歡迎參觀，市府放任違法直播行為，是集體瀆職。

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市府行政處表示，二〇二一年訂有「新竹市政府府內大樓門禁管理要點」，嚴格區分公共開放區與行政辦公區，明確規範開放時間（每日六時至廿三時）及民眾可活動的公共區域，一般民眾得進出府內大樓公共區域，室內辦公區域不開放。

議員：市府放任機敏區域被大影特影

曾資程說，網友貼文稱有中國抖音直播者在週日晚間進入新竹市政府，並在中國抖音全程直播市府內部空間，他痛批市府行政失能，且視門禁管理要點為虛設，放任外部人士在機敏區域「大影特影」已嚴重威脅公務資安與國安底線。

直播者動線從市長室延伸到會議室

從網友貼文中可見這名中國直播者在週日晚間在市府內部大肆導覽，動線從市長室一路延伸到會議室周邊，全程邊走邊介紹。他要問為何外部人士竟能如入無人之境，還能用中國抖音直播？門禁管理要點明文規定：「未經同意攝影、錄影、錄音」者，駐衛警察應予以禁止、制止或強制驅離，並得通報政風處處置。

市府內部配置 完整公開到境外平台

曾資程砲轟市府，法規寫得很清楚，市府執行卻荒腔走板！錄影禁令是白紙黑字的硬性規定，市府卻放任直播主，將內部配置完整公開到境外平台，不只是制度失靈，更是嚴重的集體瀆職。強調政府機關的動線與公務配置，本就涉及高度敏感資訊，一旦透過具有境外背景的平台傳播，恐造成不可逆的資安風險。他要求政風處應介入了解。

直播為週日晚 市府辦公處所皆上鎖

初步瞭解，直播當時為週日晚間，市府所有辦公處所皆上鎖，從直播內容初步看不到有進入敏感或機密處所，但讓中國直播主拿著鏡頭如入無人之境，也著實讓外界捏一把冷汗。

新竹州廳是國定古蹟 開放民眾參觀

市府行政處表示，新竹州廳是國定古蹟，每天六至廿三時開放民眾參觀，一般民眾得進出公共區域為市府大廳、走廊、中庭廣場、廁所、服務中心、綜合大禮堂等，市府設有廿四小時駐衛警與安全監控系統，直播內容是在開放時間的公共區域，市府管理機制並無鬆動。

市府強調已確實掌握本次事件，整體過程未影響機關運作，後續亦將視實際情況，適時強化門禁管理能量。

網友在Threads貼文稱有中國人在竹市府開抖音直播公開辦公廳舍位置。（擷取自Threads貼文）

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