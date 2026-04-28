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    首頁 > 生活

    強化交安觀念 桃園推校園單車考照

    2026/04/28 05:30 記者李容萍／桃園報導
    桃園市政府教育局推動「防制學生交通違規及事故計畫」，自行車騎乘教育與考照是一大亮點。（記者李容萍攝）

    桃園市政府教育局推動「防制學生交通違規及事故計畫」，自行車騎乘教育與考照是一大亮點。（記者李容萍攝）

    桃園市政府教育局為強化學生交通安全觀念，提升自行車騎乘防禦能力與風險感知，推動「防制學生交通違規及事故計畫」，補助高中以下學校舉辦行人與乘客安全講堂、機車騎乘教育，更有自行車騎乘教育與「考照、發照」儀式，近三年有三〇〇校、約十二萬學生受惠，成功降低事故發生率。

    教育局長劉仲成表示，此計畫自二〇〇九年起推動，每年補助約一二〇所學校、投入經費近百萬元，約有四萬五千名學生參與，課程透過真實案例的震撼，引導學生討論事故原因，讓學生了解正確的騎車要領，也明白「無照駕駛」並非勇氣的表現，而是對生命的不負責任。

    劉仲成說，計畫的亮點就屬「自行車考照」，結合對生命的「自我責任感」與「榮譽感」的考驗，透過教學與騎行測驗，讓學生理解路權與正確安全及防禦駕駛觀念，最終領到一張專屬的「桃園市學生自行車駕照」，透過儀式感，讓孩子意識這不只是一張證書，也肩負著守護他人安全的責任。

    據交通部統計，桃園市去年十二歲前兒童交通事故發生數，騎乘腳踏車有一三〇件，較前年一三七件，減少五．一％；十三至十七歲少年騎乘機車事故五三三件，較前年八〇八件減少卅四％，騎乘腳踏車事故四一七件，較前年三五四件減少十七．八％，顯示「防制學生交通違規及事故計畫」已具成效。

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