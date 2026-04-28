苗市鐵馬進香5/15登場 騎行345公里

苗栗市鐵馬進香文化活動，成為客家人獨有的進香文化。（記者張勳騰攝）

一甲子前，苗栗縣客庄掀起騎腳踏車到雲林縣北港鎮朝天宮進香，成為客家人獨有的進香文化，今年苗栗市鐵馬進香文化活動，將於五月十五至十七日登場，分全程組與迎駕組，苗栗市公所昨在公所前廣場召開記者會啟動，全程組廿八日至卅日分兩階段網路報名，迎駕組則現場報名；市長余文忠邀請全台車友與民眾一起見證鐵馬與信仰交織的動人場景。

六十多年前鐵馬進香，因交通發達、路況轉佳及社會變遷等因素而逐漸沒落，苗栗市公所自二〇一八年起復刻騎鐵馬進香，每年吸引騎友報名體驗。

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苗栗市公所指出，十五日晚於苗縣府前廣場舉辦「選手之夜」，有在地藝文展演與市集活動。十六日一早拜請天后宮媽祖起駕，車友正式出發前往北港朝天宮。

十七日回鑾仍規劃「迎駕組」，開放一百廿名騎士（提供YouBike電輔車），於苗栗市五福宮段加入隊伍，陪同媽祖回鑾，當日下午四點，於苗栗縣政府前提供接駁車服務。當晚，在苗栗縣政府廣場舉行「迎駕晚會」，安排傳統陣頭、鼓藝演出及文化展演。

苗栗市公所指出，全程組三四五公里、限額三百名與迎駕組五公里五公里、限額一百廿名，採網路報名，報名簡章請上台灣鐵人運動協會網站（http://www.ironman.org.tw/） 或苗栗市公所官網查詢。

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