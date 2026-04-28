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    首頁 > 生活

    苗栗油氣井回饋範圍擴大 增至1.3萬人

    2026/04/28 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右）在立院說明爭取油氣井回饋金有成，促成經費增至一．一四億億。（民眾提供）

    民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右）在立院說明爭取油氣井回饋金有成，促成經費增至一．一四億億。（民眾提供）

    針對長期困擾苗栗居民的油氣井開採影響，立委沈發惠國會辦公室昨召開「苗栗油氣井政策說明會」中，經濟部官員正式宣布回饋機制調整方案，經民進黨苗栗縣長參選人陳品安多次向中央建言與積極溝通下，成功促成回饋範圍擴大及補助經費調升，今年度總經費將提高至一．一四億元，受惠人數也由二千多人增加至一萬三千多人。

    陳品安多次向中央爭取檢討調整

    沈發惠國會辦公室主任田永豐，昨邀集經濟部官員、陳品安、苗栗縣議員羅貴星、等人召開「苗栗油氣井政策說明會」，協調油氣井回饋機制調整方案。

    陳品安指出，她長期關心苗栗油氣井及礦場開採設置，對地方生活、環境與居民權益所造成的影響，多次向沈發惠反映地方心聲，向中央爭取檢討回饋範圍與補助金額。

    回饋範圍擴大至井位周邊1.2公里

    經協調，經濟部拍板決定將回饋範圍由原先設定擴大至井位周邊一．二公里，並區分為第一類、第二類回饋區，使苗栗地區受益人數從原約兩千四百二十五人，大幅增加至約一萬三〇三八人，成長逾五倍。

    回饋金今年預計提高至1.14億元

    回饋金方面，去年度經費為六千六百萬元，今年度預計提高至一．一四億元。第一類回饋區包括公館鄉開礦、福德村、頭屋鄉北坑村、通霄鎮梅南里，每人約領一千六百五十至二千四百元。

    第二類為大湖鄉富興村、公館鄉大坑村、銅鑼鄉興隆及盛隆村、頭屋鄉象山、獅潭及明德村、獅潭鄉竹木村、通霄鎮五北、城北、城南、坪頂、通南里，每人約四百元，讓制度更能反映地方實際受影響情形；其中大湖鄉富興村同時符合第一、二類回饋範圍，故該村將領取第一類回饋金。

    經濟部官員表示，預計五月中旬完成修法，回饋金於六月底前撥付相關鄉鎮公所，並由公所於十月底前轉發給民眾。

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