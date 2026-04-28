高市排水清疏 土方比去年多6成

汛期將至，水利局加強曹公新圳清疏。（記者陳文嬋攝）

五月汛期將至，高雄市水利局今年投入經費二．七億元，加強後勁溪等流域清疏作業，目標清淤一四〇公里共六十萬立方公尺，其中土方量比去年增加六成三，擴大清淤量能，提升都市防洪效能。

副市長林欽榮昨前往仁武、鳥松區，視察曹公新圳清疏、八涳橋改建與匯流口拓寬等工程，水利局今年將投入經費二．七億元，劃分鳳山、岡山、旗山三大地區，加強曹公新圳等廿八條排水清疏作業。

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目標清淤一四十公里、土方量六十萬立方公尺，預計四月底可清疏五十四．八公里，為今年目標量近四成，比去年同期卅二公里更長；清疏土方量達四十一．九萬立方公尺，為今年目標量近七成，比去年同期十二．八萬立方公尺，成長逾三倍。

市府重點整治曹公新圳，林欽榮昨視察匯流口至松埔路易淤段，水利局預定今年五月底前，完成清運三．五萬立方公尺土方，可提升行水斷面廿至卅公分的通洪能力；八涳橋改建與匯流口拓寬工程預計五月十日前完成打除渠道瓶頸，排除通洪障礙，降低匯流口水位一公尺以上。

可搭配已具備滯洪功能的十九灣滯洪池、夢裡滯洪池及護岸加高等防洪工程，將大幅降低沿線鳥松區夢裡、鳥松里、仁武區仁和、仁慈、赤山、灣內及八卦里等積淹水風險，預估受益面積可達二五六公頃，受益戶數近一萬二千戶。

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