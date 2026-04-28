1.5億修復高雄帝冠車站 估7月發包

台鐵高雄帝冠車站修復計畫經費有著落，預定7月可發包。（記者王榮祥攝）

重現歷史建築風華 台鐵籌到經費 文化局代辦 1年半至2年完工

高雄帝冠車站修復計畫傳出好消息。台鐵努力許久、終於籌到一．五億元經費，受託代辦的高市文化局預估今年七月可發包，修復期大概一年半至兩年。

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已建85年站體老舊 目前未開放

高雄車站二〇二四年十二月全面啟用，地表共有帝冠車站、商業大樓、旅館大樓、雲朵天棚等四個建築體，初期僅天棚完全開放，商業大樓今年四月簽約，目標二〇二七年底至二〇二八年初開幕，帝冠車站修復計畫近期傳出經費有著落，旅館大樓則傳出第三季將啟動招標。

屋頂似皇帝帽聞名 歷經2次搬遷

帝冠車站為高雄車站地表四大建物中，最古老、也是唯一的歷史建築，車站主體建於一九四一年，「唐博風」的屋頂因形似皇帝帽，被暱稱為帝冠車站。

帝冠車站配合高雄鐵路地下化，於二〇〇二年三月往東南遷移，二〇〇三年被指定為歷史建築，二〇二一年中秋節前夕，重達兩千五百公噸的帝冠車站費時一個多月，回到車站南側中軸線「老家」。

一旁商業大樓 最快明年底開幕

車站回歸原位後，因站體老舊且經兩度遷徙，暫時無法對外開放；台鐵委託高市文化局向文化部提報修復補助計劃，粗估總經費逾億元，去年三月正式提案，但疑因經費太大、牽涉專業等問題，一直沒有後續。

立委李昆澤對此修復案非常關注，認為帝冠車站對台鐵、對高雄都深具意涵，期間多次協助台鐵與高市府，積極向中央爭取補助儘早到位。

帝冠車站前的紅鯉魚水池，今年農曆年前重新噴水，當時就有民眾關注帝冠車站何時開放？文化局昨天證實，台鐵已經籌到修復經費，將委請文化局代辦修復計畫，局內也展開內部作業，如果一切順利，預計今年七月可發包，估算一年半至兩年可完工。

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