彰化農業智慧雲 在家滑手機就能「巡田水」

陽明交大校長林奇宏（左二）與彰化縣長王惠美（右二）在田間了解「農業智慧雲」運作，右上角白色機柱為環境監控器。（記者顏宏駿攝）

田間設感測器 監控溫度、溼度、土壤肥力等14項環境指標

彰化縣府這二年為科技農業發展，投入三百萬元與陽明交通大學合作，打造「彰化農業智慧雲」。透過感測器的監控，農民在家透過手機就可以掌控田間的環境溫、溼度、土壤肥力等十四項環境指標，更有「冠軍老師傅」分享個人的種植數據，讓農民學會高手的種植條件，並找到解決方法。

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走出溫室 已建置芭樂雲、葡萄雲

縣府昨在溪州鄉一處芭樂園舉行成果發表會，縣長王惠美致詞時表示，之前選縣長她提出「南彰蓋捷運」，很多民眾嗤之以鼻，更有網路酸民說「要農民坐捷運巡田水嗎？」但有了「農業智慧雲APP」，就像「坐捷運」巡田水，只是「坐捷運」這個動作變成「拿手機」，透過田間廣佈監控感測器，農民在家滑手機，就可知道田裡的溫度、溼度、土壤條件，「這比坐捷運更快、更省工、省力」。

王惠美說，「彰化農業智慧雲」在四個鄉鎮設立環境監控設施，目前已完成「芭樂雲」、「葡萄雲」建置，縣府還邀請二十位農業評鑑會冠軍農民，在他們的田間設監控設備，相關數據上傳雲端分享，農民可透過APP取得，依「師傅」的數據，自己也可能種出冠軍芭樂、葡萄。

20位評鑑冠軍農民 分享作物數據

王惠美指出，該APP共有溫、溼度、土壤肥力等十四項環境指標，每十五分鐘即時傳上雲端，農民不用「巡田水」，就可家裡掌握田裡的環境脈動。

陽明交通大學昨也贈送十套監控設備給縣府，該校研究團隊表示，這個系統採用IoTtalk物聯網系統平台，數據傳輸具高穩定性，把監控的空間從溫室帶到空曠的田間，縣府未來可發展「一鄉一智慧雲」，二林的火龍果、永靖哈密瓜、二水咖啡等，讓科技農業在彰化縣遍地開花。

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