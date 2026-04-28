名間焚化爐自救會 遙請濁水媽祖庇佑

自救會遙祭濁水媽祖，祈願名間不要蓋焚化爐。（記者陳鳳麗攝）

名間焚化爐二階環評範疇界定會議延續會，昨起一連兩天在南投縣婦幼館召開，自救會會前請法師遙請名間濁水媽祖庇佑，開會時環團不滿環保局選在濁水媽祖遶境日，且未照上次會的相隔一個月才能再開會之決議，在場內點香、撒鈔抗議，環保局長李易書表示，隔一個月開會只是民眾要求，依據環評法規定，開發單位七天前發開會通知即可。

前明道大學校長陳世雄、民進黨南投縣長參選人温世政，及雲林縣和彰化縣二水鄉民代昨都來聲援自救會，開會前在婦幼館門口焚香遙請濁水媽祖，請媽祖保佑不要在名間鄉蓋焚化爐。

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温世政強調，垃圾是南投縣多年的腫瘤，要開刀切除，手術前的同意書有三要點，須獲同意、告知風險、有無替代方案，南投縣府卻沒有做到，有如醫療疏失。

陳世雄表示，南投縣GDP有七十三％靠自然資源和農業，其中茶產業等一級農業占了廿一％，而名間有那麼多的茶葉，縣府不應建焚化爐毀掉縣內主要的GDP來源。

昨會議再度呈現各說各話混亂場面，民眾不滿環保局未照上次會結論，未隔一個月才能再開會，在會場內點香，戰鬥茶師常行深變成小綠人撒千元紙鈔。

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