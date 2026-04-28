台中每年平均3550輛廢車占道 遭批馬路變棄置場

台中市議會昨進行警消環衛業務質詢，民進黨市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人進行聯合質詢，他們指出，盧秀燕上任以來，市區街頭正被越來越多「廢棄車」蠶食鯨吞，特別是北區進化路及北屯區崇德路段，幾乎成了廢棄車「指定棄置場」。

環局：屬民眾私產 按照程序處理

環保局長吳盛忠答稱，廢車問題還是按照程序處理，若有民眾反映就會去處理，由於車輛是民眾私有財產，會有主張權益問題，市府有一定作業天數，不能貿然清除。

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陳俞融根據環保局資料指出，二〇二三年至二〇二五年間，台中市移置拖吊廢棄車高達三八五九輛、三四三五輛及三三五六輛，平均每年三五五〇輛，每年影響數千個停車位，特別是「北區、北屯區及西屯區」連續三年蟬聯查獲量前三名。

「廢棄車」占路以北區進化路、中清路一段，北屯區崇德路、昌平路及東山路等最嚴重，陳俞融批評，環保局拖吊處理，三年共花兩千六百萬元。

環保局廢棄物管理科長黃秀華回應，中央訂定「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」，市府也訂定「台中市廢棄車輛清除處理作業自治條例」及「台中市公私有土地未懸掛車牌廢棄車輛清除處理自治條例」，目前對廢棄車沒有罰則，但後續將研議。

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