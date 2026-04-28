合作診所少 台中敬老愛心卡遭指不實用

議員楊典忠表示，敬老愛心卡就醫合約診所覆蓋率太低，長者就醫不便。（記者歐素美攝）

台中市敬老愛心卡就醫可折抵五十元，市議員楊典忠昨在市議會警消環衛業務質詢時指出，台中市敬老愛心卡合作診所三八三家，僅佔全市基層診所三七七一家約一成，覆蓋率不足，且石岡、新社沒有合約診所，導致兩區市民需跨區就醫；副市長鄭照新表示，將盤點增加合作診所，尤以長者常使用的科別優先，以提高合約診所比例。

市府：優先提高長者常用科別比例

楊典忠說，高齡長輩常需的眼科、牙科、復健科，清水、沙鹿、梧棲中，僅清水有兩家眼科診所，其餘敬老愛心卡合作診所都掛零，由於衛生所只有一般門診與戒菸門診，敬老愛心卡就醫折抵又不能在醫院使用，導致海線長者抱怨敬老愛心卡就醫折抵不實用。

請繼續往下閱讀...

楊典忠認為，每個行政區都應有基本合作診所，不能出現零合作行政區，牙科、眼科、復健科應列為優先招募科別，市府也應訪查未加入診所，了解是否因請款流程、系統操作、行政成本等，導致加入意願低，否則敬老愛心卡對山城、海線民眾而言，只是城鄉差距的證明，因為「市政府發卡給你，但你根本用不到」。

衛生局長曾梓展表示，敬老愛心卡合約診所「純服務」，業者加入意願不高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法