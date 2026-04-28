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    首頁 > 生活

    廚餘去化不力、態度不佳 台中環保局長被請出議場

    2026/04/28 05:30 記者蘇金鳳、黃旭磊／台中報導
    國民黨議員張瀞分怒批環保局長吳盛忠廚餘去化處理不力。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨議員張瀞分怒批環保局長吳盛忠廚餘去化處理不力。（記者蘇金鳳攝）

    藍批沒資格當局長 綠諷垃圾問題東邊移西邊

    台中市藍綠議員昨天在市議會詢問環保局長吳盛忠廚餘處理進度，吳盛忠的回覆，遭議員們痛批處理不力、態度不佳，吳還一再說「沒有關係」、「我態度怎麼了」，遭民進黨議員謝志忠及會議主席曾威趕出議場，連國民黨議員張瀞分也怒斥吳沒有資格當環保局長；此外，民進黨議員陳俞融還看到吳盛忠在座位上閉眼，要求「局長你不要再睡覺了」；但吳盛忠仍信心滿滿表示，台中市在今年底的廚餘處理會是全國第一。

    吳盛忠：廚餘能源化 預估年底有結果

    吳盛忠指出，台中是六都最快設廠處理廚餘，今年底前將有五萬多噸沼氣發電，每天一百多噸做高效堆肥，回收肥油三十五％，製作生質柴油及永續航空用油，綜合性廚餘能源化需要時間，預估年底有成果。

    張瀞分昨詢問吳盛忠，中央是否有下令明年起全國禁養豬？吳盛忠表示，中央政策好像改變可以做熟飼料。

    張瀞分表示，廚餘一旦不能養豬，直接由焚化爐燒，會影響其壽命；她質疑，目前后里焚化爐場車輛都要排隊，環保局卻未解決，吳盛忠回應，其他焚化爐歲修，因此在后里焚化廠燒，是不得不作法，全國都一樣。

    張瀞分批吳面臨這些問題沒有解決方法，不能提出因應作為，沒有資格當局長，「這種態度我不太欣賞」；吳盛忠表示，「沒有關係，我尊重你，我做事情，你不欣賞，我也沒有辦法。」讓張瀞分非常生氣。

    大里掩埋場暫置垃圾 環局：研擬監測

    民進黨議員謝志忠質詢，指台中市垃圾量每天缺口從二百多噸變成三百五十多噸，后里、文山及烏日焚化廠六度破管，焚化爐老化，「廚餘跟垃圾是東邊問題移到西邊」，局長還吹牛是全國第一，吳盛忠再答「沒關係」，謝志忠大怒，要求吳盛忠離開議場，主席曾威更提點「局長請你注意你的態度」，但吳盛忠再答「我態度是怎樣了」，隨即遭曾威請出議場。

    此外，民進黨議員張芬郁痛批大里垃圾掩埋場從暫置成為垃圾山，要求成立大里掩埋場監督委員會，監測水質、空品；吳盛忠表示著手研究。

    台中市環保局長吳盛忠強調，廚餘處理依進度進行。（記者蘇金鳳攝）

    台中市環保局長吳盛忠強調，廚餘處理依進度進行。（記者蘇金鳳攝）

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