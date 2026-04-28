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    首頁 > 生活

    北市青年局「以戰代訓」助就業 提供500名額

    2026/04/28 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北市青年局第二屆「青年以戰代訓銜接職場計畫」，今年除AI、科技領域課程外，也與台灣萊雅及聯合利華合作，將全球十大美妝及日用品銷售策略轉為實戰課程。青年局長周羿希表示，今年以六大產業為主軸，涵蓋人工智慧、資通資訊、FMCG快速消費品牌、美妝藝文、數位行銷及音樂媒體，規劃廿門實戰課程，共五百位名額。

    周羿希提到，「訓用合一」機制結合企業實戰課程與實習機會，讓青年在「做中學、戰中學」，累積被產業認可的即戰力；同時結合企業留用機制，讓參加計畫的青年有機會在完訓之後獲得企業所提供的職缺。

    青年局說，將與政治大學、台灣科技大學、台灣師範大學、實踐大學、東吳大學、世新大學等大專院校，及台灣微軟、Google Cloud、台灣思科、勤業眾信、聯合利華、台灣萊雅、台新國際商業銀行等企業，聯手組成課程委員會；課程分兩梯次開設，首梯有聯合利華「打造爆款商品：開發與行銷全攻略」、Google Cloud「AI神助攻工作術」、勤業眾信「頂尖財務長的必修課」、聲量音創「AI×音樂：把靈感變神曲」及汎古數位媒體行銷「Amazon電商流量鍊金術」等。

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