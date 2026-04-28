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    首頁 > 生活

    北市動物園陸龜展場 爆老鼠入侵

    2026/04/28 05:30 記者董冠怡／台北報導

    網路社群平台「Threads」上有民眾在廿六日貼文，指台北市立動物園陸龜展場內出現老鼠，議員張志豪質疑，動物園是否成為老鼠天堂？議員洪婉臻也提醒市府，不要製造「龜鼠感」；木柵動物園回應，發現入侵亞成鼠後，保育員立即捕捉移除並檢查防鼠設施未見破壞，疑是從屋頂掉落至展場，將持續巡檢。

    園方：疑從屋頂掉落 已捕捉移除

    張志豪說，大安區正在處理鼠患問題，文山區的動物園怎麼也出現老鼠，是首次出現還是已有前例，情況有無更嚴重，要求園方確認老鼠出入範圍與數量，並指老鼠身上可能帶有多種病原體，應注意動物健康。洪婉臻也提醒市府不要製造「龜鼠感」，務必做好防治措施。

    園方指出，動物園緊鄰山區，是動物入侵的高發生地區，園內各區都會巡檢與強化防野鼠入侵，若發現入侵，會立即捕捉移除，並檢查防護是否有缺損。今年射紋陸龜展場二至三月做過防鼠措施，持續設陷阱捕捉與移除，施作後至廿六日前未再有入侵；廿六日發現入侵亞成鼠後，立即將個體捕捉移除並檢查防鼠設施，未見破壞。

    園方補充，很多展示場是半自然或與戶外連通的設計，鼠類不可能從環境中完全消失。考量動物活動場的自然性與動物福利，會持續加強鼠類管理與巡檢移除；動物都有定期健檢，確保健康無虞。

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