北市推「無菸城市」 擬12區各擇1示範里

西門商圈負壓式吸菸區仍在建造。（記者蔡愷恆攝）

英國宣布二〇〇九年後出生者終生禁止購菸，打造「無菸世代」，台北市則推動「無菸城市」。台北市研究發展考核委員會主委殷瑋表示，兩者追求目標不同，北市希望漸進式分流，打造「吸菸區外，不會吸到二手菸」的環境，將在十二個行政區擇定一區一里的無菸示範里。議員顏若芳擔心政策「宏大到難以實施」；議員詹為元認為，等吸菸區達到一定密度時，民眾接受度會提高。

殷瑋說，年貨大街與台北燈節期間的戶外吸菸區，以盆栽阻隔，接下來將在「一橫一縱」重要幹道路口，如信義與敦化路段，打造十九個戶外綠籬式吸菸區，達到吸菸與不吸菸者的分流。民政局也深入了解十二行政區各里環境，希望各區設一示範里。

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民政局今日下午將邀集十二區公所及衛生局召開會議，由各區公所盤點區內可設置指定吸菸區的地點，並會同衛生局辦理現場會勘，確認地點並設置完成後對外公布。

顏若芳憂政策太宏大 難以實施

顏若芳強調，支持減少二手菸害、讓吸菸與不吸菸者分流，但要在各里找到合適空間設吸菸區，難度非常高，維護成本與管理權責也必須先溝通清楚。既有的六十七處吸菸區，都有陰暗、潮濕與缺乏清潔管理的問題，若沒有建立維護管理要點，擔心蓋再多吸菸區也沒人敢用。

詹為元︰廣設吸菸區 可獲支持

詹為元提到，吸菸區有點像鄰避設施，民眾都擔心設立後反成為吸菸族聚集地；等到廣設達一定密度時，吸菸族群分散又方便後，整體接受度會提高。

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