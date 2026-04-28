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    首頁 > 生活

    屋頂到B3停車場漏水 台北大巨蛋挨罰240萬未解決

    2026/04/28 05:30 記者董冠怡／台北報導
    台北大巨蛋停車場天花板、牆壁跟柱子都有漏水，地面濕答答，民眾經過恐滑倒。（市議員陳怡君提供）

    台北大巨蛋停車場天花板、牆壁跟柱子都有漏水，地面濕答答，民眾經過恐滑倒。（市議員陳怡君提供）

    陳怡君︰啟用2年半就大片落漆 體育局︰將要求遠雄儘速修繕

    台北大巨蛋二〇二三年底啟用至今，台北市議員陳怡君昨（廿七）日在議會教育部門質詢指出，四十五次雨天檢測紀錄中，有卅五次漏水，屋頂、貓道至觀眾席無一倖免，市府卻屢屢「高高舉起、輕輕放下」，累計開罰遠雄二四〇萬元，仍未徹底解決漏水問題；廿四日她前往大巨蛋地下三樓停車場，又發現天花板因漏水而大片落漆，形成小水灘。體育局回應，將要求遠雄儘速修繕，維護民眾使用權益。七月將召開去年度營運績效評估，若連續兩年評分低於七十分，市府得予以終止合約。

    45次雨天檢測紀錄 有35次漏水

    陳怡君表示，大巨蛋是台灣演藝賽事的重點地標，也是國際遊客經常造訪的據點，但從施工、完工到啟用至今，漏水問題從未徹底解決。她細數大巨蛋因漏水而挨罰的紀錄，顯示二〇二四年體育局偕同土木技師會勘，開罰兩次總計一九〇萬元，去年再因演唱會及球賽發生漏水，連續開罰四次共五十萬元，累計二四〇萬元，但罰款並未能完全解決漏水問題。

    漏水問題擴大 民眾經過恐滑倒

    陳怡君說，廿四日至大巨蛋停車場時，發現地下三樓天花板因漏水嚴重，出現大片落漆，一整排牆壁滴滴答答的水滴落下形成小水灘，柱子旁也滲出二處水痕，造成地面積水。此外，美食街往停車場及捷運方向，也出現天花板連接縫不斷滲水，旁邊就是電梯，民眾經過恐滑倒。市府及遠雄提出的熱顯像儀、更高耐候性防水膠帶等改善方案，治標不治本，示警漏水問題已從地面、天花板蔓延到地下停車場，若再不重視恐釀更大民怨。

    體育局回應表示，將找專家會勘並要求遠雄儘速修繕，以維民眾使用權益，並補充大巨蛋BOT案營運許可期限至二〇六二年三月七日止，預計今年七月召開去年度營運績效評估，後續將依委員審議結果，循契約相關規定辦理。如連續兩年評分低於七十分，市府得予以終止合約。

    台北大巨蛋停車場天花板、牆壁跟柱子都有漏水。（市議員陳怡君提供）

    台北大巨蛋停車場天花板、牆壁跟柱子都有漏水。（市議員陳怡君提供）

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