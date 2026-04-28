台北大巨蛋日團嗨唱粉絲狂跳 居民怨像地震

日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」上週末在台北大巨蛋開唱兩晚，數萬名粉絲跟隨音樂跳動，引發周邊里民抱怨房屋震動，以為有地震。（資料照）

里長怒批市府沒改善還變本加厲 體育局︰已要求遠雄及主辦單位落實宣導震動管控

日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」上週末兩天晚上在台北大巨蛋開唱，數萬名粉絲跟隨音樂嗨唱跳動，「蛋殼外共振」再度引爆周邊居民怒火，大巨蛋對面興隆里里長吉娃斯．吉果受訪說，居民「嚇到以為有地震」！不滿市府說會改進，實則沒改善還變本加厲，乾脆改名「大爆蛋」。市議員許淑華說，市府應找專家學者、結構技師共同評估補強措施，要求遠雄負擔強化設施與設備費用。市議員秦慧珠也說，有能力的政府可以發展演唱會經濟的同時，兼顧社會秩序安寧與住戶品質。

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遠雄對民眾及記者的追問不表回應；台北市政府體育局表示，已要求遠雄及主辦單位落實宣導震動管控，透過工作人員舉牌及螢幕播放等方式，宣導現場觀眾以拍手代替跳動。遠雄另依規定進行監測，相關執行情形均納入年度營運績效評估考核。

里長陳情盼訂防震規範 無下文

大巨蛋周邊興隆、新仁、正和、中興及西村五里的里長，去年曾在信義區里長座談向市長蔣萬安陳情，希望大巨蛋比照小巨蛋訂定防震規範，但至今無下文；蔣萬安當時雖允諾嚴格要求遠雄落實場館周邊震動監測，但吉娃斯說「越改越差勁！」

里長︰遠雄數鈔票 里民心驚膽跳

吉娃斯表示，「ONE OK ROCK」是重金屬類搖滾樂團，震撼力比張惠妹的「三天三夜」強數倍，鄰近忠孝東路、光復南路、逸仙路、仁愛路、信義路都有居民反映房屋震動，「嚇到以為有地震！」質疑市府說會改進，實則沒改善還變本加厲，怒斥「遠雄坐在室內吹冷氣數鈔票，蛋殼外周邊里民心驚膽跳」，乾脆改名「大爆蛋」。

許淑華︰補強結構 遠雄負擔費用

「勿將矛頭指向買票入場的歌迷！」許淑華說，房屋震動攸關民眾生命安全，市府應找專家學者、結構技師共同評估補強措施，要求遠雄負擔強化設施與設備費用，以及噪音量測、建築震動及結構安全等相關環境監測機制，建立完整且持續的數據紀錄，作為後續改善與調整依據。市府應展現更積極的態度，以免被民眾認為在擺爛、把關不力。

秦慧珠︰兼顧社會秩序與住戶品質

秦慧珠指出，震動程度已超乎居民能忍受的標準，發展演唱會經濟固然重要，但也要兼顧社會秩序安寧與住戶生活品質，「沒有人有權利要求犧牲別人的權益，來成就自己的發展」，如果公共政策引起諸多爭議，就有檢討必要，有能力的政府應該可以做好平衡管理。

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