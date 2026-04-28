新店區段徵收案 遭疑成垃圾場善後工程

新店J單元區段徵收工程北側滯洪池施工現況。（新北市地政局提供）

新北市議員陳乃瑜昨在議會質詢指出，新店J單元、F單元區段徵收開發案，接連爆出地質條件不符、廢棄物等問題，暴露市府在前期調查、地質風險評估與財務控管上的重大漏洞。地政局回應，F單元有較多營建廢棄物，現正跟地主協商，希望讓市府進場鑽更多孔洞，確定地下到底是何物。

陳乃瑜質疑，F單元在探勘過程發現大量廢棄物，區段徵收難道變成大型垃圾場善後工程？尤其開發案涉及地主權益與後續土地分配，若廢棄物清理費用大幅暴增，是否衝擊開發案財務？最後把成本轉嫁給不知情的地主與市民，市府不能每次都等到工程開挖、問題爆發後，才讓居民承擔後果。此外，F單元鄰近新店重要生活與水域環境，開挖與移除廢棄物過程必須嚴格控管二次污染風險。

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地政局︰與地主協商進場鑽孔洞

地政局長汪禮國表示，若地下有事業廢棄物，依中央區段徵收規定，要由原地主處理後才能開發。

陳乃瑜也提到，J單元目前施工中的滯洪池工程，也出現施工後才發現與原先探勘結果不同，即地質條件不符問題。

汪禮國說明，J單元的滯洪池工程先前開挖時，有些垃圾在處理，但數量不多，可以處理掉，預算有編列廢棄物處理費用。

對於探勘前後為何會有落差？汪禮國解釋，鑽孔並非全面鑽，而是挑幾處鑽，落差是在合理範圍內。

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