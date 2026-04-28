土城3賞桐景點 來趟浪漫小旅行

走在土城太極嶺山徑間，可見桐花隨風飄落，鋪成一道浪漫的雪白花毯。 （新北市景觀處提供）

春末初夏是油桐花開季節，滿開時有如靄靄白雪布滿山頭，隨風搖曳飄落，就像下雪般浪漫。新北市綠美化環境景觀處推薦三處土城熱門賞桐景點，包括桐花公園、承天禪寺、太極嶺，民眾不用大老遠開車前往山區，鄰近都會區也能欣賞油桐花盛開美景，規劃愜意輕鬆的小旅行。

桐花公園 步道平緩適合親子同遊

景觀處長林俊德表示，土城區賞桐景點首推土城桐花公園，從永寧捷運站轉乘公車至南天母廣場站即可抵達，交通便利。桐花公園位於天上山的半山腰，占地約七公頃，種植約百株廣東油桐，園區步道平緩，沿途桐花如雪片般隨風飄落，鋪成柔軟花毯，適合親子同遊或三五好友相約踏青，也是都市人短暫遠離喧囂的秘境。

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承天禪寺 靜謐莊嚴 步道3.7公里

此外，靜謐莊嚴的承天禪寺也是賞桐熱點，步道全長三．七公里，寺院周圍群山環繞，桐花點綴其間，交織成一幅清新脫俗景致，民眾不妨放慢步伐，感受大自然寧靜，讓身心靈獲得洗滌。

太極嶺步道 登高可俯瞰市區景色

林俊德說，喜歡健行的民眾，可前往位於土城冷水坑休閒公園內的太極嶺步道，林木茂密且擁有豐富自然生態，每到桐花盛開時節，走在山徑可見白色花朵隨風飄落，點綴在石階與泥土之間，為旅途增添幾分詩意，登高遠望除了欣賞山林間樹梢的油桐花，還能俯瞰土城市區景色，令人心曠神怡。

另外，全球唯一的百年海上技藝「磺火捕魚—蹦火仔」將於五月登場，當火光劃破夜色、映照海面，數以千計的青鱗魚躍出水面，形成震撼的自然奇景，二〇一五年登錄為新北市無形文化資產。交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處邀請旅客暢遊北海岸，感受結合文化、生態與感官的海上盛宴。

土城區桐花公園是熱門的賞桐景點，邀請民眾走進山林，享受季節限定的雪白浪漫。（新北市客家局提供）

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