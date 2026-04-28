捷運三鶯線路線圖。（資料來源：新北捷運工程局）

履勘前5事項須改善 未來三鶯往返北市可縮短20分鐘

捷運三鶯線廿六日完成初勘，有五項事項須在履勘前改善，包括列車操控板面與緊急停車按鈕警語設置等，新北市捷運工程局長李政安允諾將盡速改善，預計五月初報請交通部辦理履勘，等履勘通過並取得營運許可，力拚今年中通車。

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捷運局允諾盡速改善 5月報交通部辦理履勘

捷運局表示，「履勘前須改善事項」有五項，包括列車操控板面與緊急停車按鈕警語設置、月台端牆縫隙過大、部分電纜線溝槽蓋版未放置妥善、全面檢視車站端末設備訊號回傳至工作站及行控中心及部分電線垂落；「一般注意改善事項」十七項，「後續建議改善事項」十三項。

市議員江怡臻昨在議會質詢說，捷運三鶯線通過初勘讓地方相當振奮，初勘缺失能否如期改善完成？三鶯線採全自動無人駕駛系統，未來緊急應變設備、措施及行控中心運作，能否做到百分之百安全保證？

江怡臻表示，若通車後仍發現缺失，市府應釐清是施工廠商、捷運局或捷運公司的責任，避免影響行政效率。另外，許多人關切營運初期的班次、班距，希望盡早公布，並進行壓力測試。

捷運工程局長李政安回應，安全第一，一定要做到百分之百，有關履勘前改善事項，設備都沒問題，就是警示標語要貼好，五項缺失有信心盡快改善，盼五月初報請交通部履勘；捷運班距也做好穩定測試，連續七天花費一三三小時，依照營運班表，尖峰三分鐘班距、離峰約六分鐘一班試車。

李政安說，通車後有一段試營運期，例如免費搭乘進行系統調適，過程中廠商也會投入維護，任何缺失會在第一時間解決。

議員︰市府應盤點資源 落實「國際觀光藝術城」

市議員呂家愷認為，三鶯線通車可以帶來觀光效益，但目前沿線休閒住宿量能嚴重不足，據他了解，台中、台南、高雄美術館周邊旅宿業有一百家起跳，新北市美術館附近只有三家，三鶯地區合計僅四百多個客房，市府應盤點周邊觀光資源，將公有地招商案納入評估，才能留住人潮，促進地方經濟產業發展，落實「國際觀光藝術城」願景。

串聯新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街

捷運局指出，三鶯線採中運量設計，全長十四．二九公里，共設置十二座車站，串聯土城、三峽與鶯歌，起點頂埔站與板南線無縫轉乘，終點為鶯桃福德站，通車後三鶯地區往返台北市通勤時間約可縮短廿分鐘，串聯新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街等觀光景點。

捷運三鶯線初勘通過，力拚年中通車。（捷運局提供）

捷運三鶯線初勘通過，預計5月初報請交通部辦理履勘。圖為專家學者現勘。（捷運局提供）

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