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    首頁 > 生活

    《花蓮縣府指責影響民眾權益》總預算未審 議會︰內政部認定程序合法

    2026/04/28 05:30 記者王錦義／花蓮報導

    花蓮縣今年總預算案因馬太鞍堰塞湖事件重建預算未明，導致府會僵持至今，內政部昨邀集花蓮縣政府與縣議會召開首場協商會議，縣府會後發出強烈聲明，指責議會已逾六個月仍未審查總預算違法，嚴重影響民眾權益及行政部門正常運作；議會對縣府未接受內政部協商結果表示遺憾。

    協商會議由內政部常務次長吳堂安主持，中央相關部會列席。面對預算卡關僵局，縣府發表聲明指，縣府早在去年十月就將總預算案送交議會，議會程序委員會至今未排審，已公然違法，嚴重妨礙鄉親權益。縣府質疑，程序委員會僅能審定議事日程，卻三度以馬太鞍堰塞湖事件為由，要求縣府重編預算，恐已「違法擴權」凌駕大會職權。

    議會表示，預算並非未審，而是依照程序委員會決議，去年十月已要求縣府完成檢討修正後，再送交議會審議。依協商結論，中央各部會一致認為目前協商程序合法，經與會各方法制單位說明後，未認定有違法情形。

    議長：請徐榛蔚到議會報告

    花蓮縣議會議長張峻說，針對馬太鞍堰塞湖經費爭議，最重要的是府會合作，請縣長徐榛蔚到議會做專案報告，把總預算說清楚。另有關統籌分配稅運用，建議縣府依照財劃法規定，盤點財政量能，考量各鄉鎮市實際需求與區域發展差異，適度提高給各鄉鎮市公所的統籌分配稅款，讓資源均衡分布。

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