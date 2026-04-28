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    首頁 > 生活

    消保處抽檢花生、堅果產品 2件花生粉黃麴毒素超標

    2026/04/28 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    台南老字號春捲花生粉被驗出黃麴毒素超標，衛生局複查後過關。 （台南市政府提供）

    台南老字號春捲花生粉被驗出黃麴毒素超標，衛生局複查後過關。 （台南市政府提供）

    花生、堅果深受民眾喜愛，但台灣高溫多濕，未妥善保存易滋生黴菌，造成毒素污染；行政院消費者保護處抽檢卅二件花生、堅果產品，發現有八件網售產品標示不符規定、二件花生粉檢出黃麴毒素不符規定，衛福部食藥署已請地方衛生機關查處，同批產品已下架，並要求業者限期改正或通知限期回收改正標示，改正前不得販賣。

    消保處今年二月會同新北市、新竹市、台中市、台南市政府衛生機關在實體商家購樣十六件，並在網路通路購樣十六件，進行共卅二件品質檢測及食品標示查核。其中食品標示查核有八件不符合規定，皆為網路通路產品，消保處簡任消費者保護官梁明圳表示，標示不符規定者，衛生局可依「食安法」處三萬至三百萬元，其中一件已開罰三萬，其他仍簽辦中，呼籲衛生單位加強稽查網路商品。

    在品質檢測上，花生及其製品檢驗黃麴毒素與赭麴毒素A，堅果及其製品則檢驗黃麴毒素。消保處抽驗發現，赭麴毒素A全數符合規定，但黃麴毒素有二件不符合規定，均為花生粉。

    梁明圳提醒消費者，花生、堅果等產品開封後應以低溫、乾燥方式儲存，避免受潮及發霉。

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