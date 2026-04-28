培養學生自然開口說英語 611國中小引進外籍教學助理

新北市瑞亭國小學生在英語教學助理陪伴下，用英語在餐廳點餐。（教育部提供）

為讓英語學習更貼近生活，教育部自一一〇學年度起推動「引進外籍英語教學助理計畫」（ELTA），透過外籍教學助理進入校園，與教師協同教學，營造自然且生活化的英語學習情境。一一四學年度已補助全國六一一所國中小，投入約八千三百萬元引進外籍英語教學助理，讓學生在日常互動中培養語言能力，逐步建立開口說英語的自信。

英文點餐 實境互動

新北市瑞亭國小的外籍英語教學助理與校內教師將英語融入「走讀課程」、「食農體驗」、「國際交流」及「英文點餐」等活動，讓學生在真實生活情境中使用英語，透過日常互動，孩子逐步累積語言能力，讓英語成為連結生活與世界的橋梁。

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嘉義市志航國小則規劃「週末英語體育營隊」與「雙語無人機營隊」，結合英語、運動與科技學習，讓學生在實作與合作中自然運用英語。透過任務導向的學習方式，學生在探索與挑戰中不僅提升語言能力，也培養科學素養與團隊合作精神。

教育部國教署副組長張硯凱表示，ELTA計畫強調依據各校特色與課程需求發展多元雙語學習模式，透過文化交流與實際互動，讓學生從原本害羞不敢開口，逐漸轉變為願意嘗試與自在表達，不僅提升英語能力，也培養自信與國際視野。

張硯凱指出，透過外籍英語教學助理的陪伴，學生在輕鬆自然的氛圍中接觸英語，逐步消除語言學習的心理障礙，並在每一次成功表達中建立成就感與自信心。

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