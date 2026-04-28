楊梅休息站租賃車自撞分隔島4死4傷 運安會：過度依賴ADAS 超速釀禍

去年1月25日一輛電動小客車駕駛員載著7名乘客，在國道1號楊梅休息站前自撞分隔島後起火，造成4人死亡、4人重傷。 （資料照，桃園市消防局提供）

去年一月廿五日晚間，一輛租賃電動小客車在國道一號楊梅休息站前自撞分隔島起火，釀四死四傷。國家運輸安全調查委員會昨公布最終調查報告，指與先進駕駛輔助系統（ADAS）有關，並提出加速導入道路安全檢核機制等建議；對此，交通部表示已進行相關研究。

運安會執行長林沛達說明，報告顯示，駕駛人可能有啟用ADAS功能，事故發生時駕駛人行經速限為六十公里的穿越性匝道，車輛卻仍維持時速約一百公里，而在事故路段有左彎短曲線，可能導致ADAS無法辨識標線，解除輔助駕駛功能，駕駛人也未能立即警覺，以致車輛在未及時減速情況下撞擊分隔島。

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林沛達表示，在道路條件限制下，交通工程設施可緩和相關風險，如透過標線繪製、標誌等方式提醒駕駛人；另建議交通部除了對車輛製造商、代理商等汽車銷售端宣導ADAS功能及限制外，也應將小客車租賃業納入。

高公局表示，針對現況線形套繪結果及現場檢核，該路段道路交通設施均符合相關規範；同時在去年十二月已完成相關優化措施。

公共運輸及監理司司長胡廸琦說明，交通部已訂有相關規定請車輛製造商、代理商等汽車銷售端強化ADAS安全使用宣導工作，也將請公路局及小客車租賃業公會透過多元管道宣導。

路政道安司長吳東凌則表示，目前運研所正進行「道路安全檢核機制」導入研究，後續將提出相關制度建議、推動細節及配套措施等規劃陳報交通部，交通部再與相關機關討論，推動施行。

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