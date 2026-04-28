834中國人報名亞洲同志運動會 疑有解放軍／多無運動專長、AI生成偽造資料 高市運發局已暫緩移民署登錄作業

亞洲同志運動會有多達834名中國人報名，但入台許可卡關，已確定全數無法來台。 （資料照，記者許麗娟攝）

將在高雄登場的二〇二六亞洲同志運動會，中國籍選手報名高達八百三十四人，其中不乏解放軍背景，令人擔心成為國安破口；高雄市運發局表示，因送審的選手多半無運動專長，另有AI生成偽造資料，以及不符團進團出要求等，已暫緩移民署登錄作業。

同志運動協會啟動專案退費

此運動會是亞洲同志運動聯盟主席祁家威主辦，開放世界各國選手報名。知情官員表示，中國人來台須專案申請，同志協會該替他們辦理，陸委會日前也曾發文，告知申請來台需要提供什麼資料，但對方「行政能力真的有問題」，報名時間已經截止，連一個申請都沒送來；同志運動協會則喊冤，指疑似遭「技術性延遲」，但決議針對中國選手啟動專案退費，估計近六百萬元。

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今年亞洲同志運動會約二千人報名，高雄市運動發展局指出，往年賽會中國籍報名人數約兩位數，今年卻暴增至八百三十四人。因為依照流程，主辦單位要將中國籍選手資料先送交運動部，取得運動部核發許可後再送移民署審核。為此陸委會三月十一日邀集主辦單位、高市運發局、運動部、移民署等單位，請協會嚴謹審查。

運發局表示，三月中陸續發現同志協會送審的選手多半缺漏專業專長證明，另有AI生成偽造、解放軍身分之申請案件，通知協會補正資料。之後又發現送件核備入境時間、居住縣市資料有所出入，與團進團出方式管理不同，決暫緩移民署登錄作業。

高雄市議員張博洋昨指出，該活動驚見中國人在小紅書平台，討論利用賽事報名作來台捷徑，大肆宣傳「不是僅限同志才能報名」、「報名費才一千多人民幣，搞個商務簽都是上萬起跳」，最長可停留十五天等，爭議不斷。

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