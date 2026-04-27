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    首頁 > 生活

    養殖取代捕撈 澎湖推「大海田」計畫

    2026/04/27 05:30
    澎湖特有種小章魚，被列入世界最神秘物種之一。（澎湖縣政府農漁局提供）

    澎湖特有種小章魚，被列入世界最神秘物種之一。（澎湖縣政府農漁局提供）

    記者劉禹慶／專題報導

    澎湖群島漁業資源快速枯竭，澎湖推動「大海田」計畫，以養殖取代捕撈，師法「夏威夷」經驗，餐桌生猛海鮮佳餚來自養殖業供應，給大海休養生息的時間，讓海洋資源永續發展，共創雙贏。

    馬糞海膽養殖 可全年上市

    澎湖昔日潮間帶常見的馬糞海膽因人為濫捕數量銳減，雖訂定每年九月一日至翌年六月三十日為禁捕期，但七月一日開放首日，就成為「大屠殺日」，愈禁愈少，因此轉而放流與研發繁養技術，終於在二〇二三年突破完全養殖技術後，現已能一年四季量產輸出。

    由於馬糞海膽在珊瑚礁區是除藻高手，能抑制珊瑚礁區大型藻過度生長，是生態系中重要的物種。所以白棘三列海膽的族群密度，會直接影響珊瑚礁生態系的健康，如果滅絕將造成海洋生態危機。

    特有種小章魚 可望完全養殖

    除馬糞海膽外，另一瀕危物種就是列入世界最神秘物種之一的澎湖特有種小章魚，每年清明節產卵季節過後就神秘「消失」，生態之謎難解，與馬糞海膽一樣，訂立禁漁期卻愈禁愈少。

    澎湖章魚數量急速銳減，澎湖科技大學養殖系教授李孟芳認為原因相當多，除了天氣劇變因素，還有潮間帶遭到破壞、砂砱覆蓋等問題，仍需要人工復育才能永續資源。

    他經過十年研究，現已能孵化出章魚卵，卵長徑約十六毫米，經解剖卵巢就只有約一百顆，但一般小卵型會孕育數千顆卵，而小卵型孵化在海面上，以蜉游生物為食物，大卵型則孵化就底棲，可以直接捕食，可望繼馬糞海膽後完全養殖，成為澎湖新興養殖物種。

    澎湖馬糞海膽愈禁愈少。（記者劉禹慶攝）

    澎湖馬糞海膽愈禁愈少。（記者劉禹慶攝）

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