部落文化vs.生態 「飛吧！熊鷹」紀錄片屏東首映

《飛吧！熊鷹》紀錄片昨天在屏東首映，左為梁皆得，右為孫元勳。（記者陳彥廷攝）

國立屏東科技大學特聘研究員孫元勳鑽研熊鷹逾二十年，攜手生態影像導演梁皆得歷經十多年精心製作《飛吧！熊鷹》紀錄片，昨天於屏東環球影城首映，吸引滿場「鷹粉」，片中不僅細膩呈現傳統價值與生態保育之間的拉鋸，更傳達「熊鷹」對台灣原住民乃至整個社會的意義。

熊鷹是台灣現存最大型猛禽，列為瀕臨絕種保育類一級野生動物，也是高屏排灣、魯凱族的聖鳥，羽毛長久以來還有部落地位的象徵，昨天首映會座無虛席，還有多位部落傳統領袖到場共同見證這部描繪中央山脈神祕猛禽的史詩紀錄。

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孫元勳二〇〇四年起在屏東枋山及台東一帶進行熊鷹調查，並在二〇一四、二〇一七年召開熊鷹保育論壇後，透過部落領袖座談會凝聚共識，成功邀請坊間愛鳥人士開辦熊鷹仿真羽毛班，減少熊鷹被獵捕的壓力。

孫元勳說，《飛吧！熊鷹》除帶給觀眾滿滿熊鷹外，最特別的就是帶入熊鷹與原住民文化的各種面向，因為如果缺少了原住民文化，「就像一盤菜沒有放鹽巴」。

梁皆得表示，《飛吧！熊鷹》不再只拍「一隻鳥」，將鏡頭轉向更複雜的現實，讓大眾正視文化、信仰與生態保育的摩擦，了解台灣獨有的熊鷹生態與文化。

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