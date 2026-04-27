處理生廚餘「蚓菜共生」 屏東勝利國小獲獎

屏東縣勝利國小學生利用有機廢棄物開發「蚓菜共生行動車」。（記者羅欣貞攝）

屏東縣勝利國小高年級四位學生組成團隊，從處理學校落葉入手，飼養堆肥蚯蚓，進而用來處理學校廚房的生廚餘，更融入咖啡渣，利用有機廢棄物開發出「蚓菜共生行動車」，既能分解廚餘又可種菜，在今年全國學校環境教育實作競賽中獲國小組第二名。

養紅蚯蚓 解決校內落葉及廚餘

為解決學校落葉及廚餘問題，勝利國小學生陳苡緁、吳喬容、陳冠勳、陳紅璇組隊以「我肥來了！當咖啡渣遇到生廚餘」為主題探究，在教務主任湯奇霖等人指導下，從去年八月起飼養俗稱紅蚯蚓的堆肥蚯蚓，以腐爛的蔬菜、果皮、廚餘等植物性有機質為主食。

請繼續往下閱讀...

「我們打造了蚯蚓公寓！每週三天、定量兩公斤，用學校廚房的生廚餘葉菜類餵牠們。」參與學生說，大家排班，照顧、觀察和飼養蚯蚓，發現要把葉菜類的菜渣切得更碎，根莖類或果皮的生廚餘要用椰纖再覆蓋一層，才不會引來果蠅或蚊蟲，利用生廚餘堆肥飼養蚯蚓，可保持足夠的土壤濕度，如果太過潮濕可混合經過發酵的咖啡渣，否則土壤溫度易上升，蚯蚓反而會大逃亡。

獲有機肥 打造蚓菜共生行動車

透過蚯蚓處理廚餘、落葉等有機廢棄物後排出的有機肥料，能改善土壤結構、提供植物均衡養分促進植物生長，在蚯蚓公寓最底層，還可蒐集到益菌與天然激素的液體肥料，於是學生進一步跨域打造「蚓菜共生行動車」，一邊養蚯蚓、解決廚餘問題，一邊種菜，觀察種子發芽率，期待未來能夠提供學校廚房或社區據點共餐食材。

湯奇霖表示，一開始學生對蚯蚓有些驚嚇，在認識蚯蚓結構後，漸漸的聽到學生說「老師，牠們皮膚好薄，要很小心才不會弄傷」，學生也成為解說員，向學校各班級介紹蚯蚓生態，讓大家了解蚯蚓是「活生生、脆弱」的生命而非玩具，更多了同理心。

屏東縣勝利國小學生陳苡緁（左起）、吳喬容、陳冠勳、陳紅璇組隊開發出「蚓菜共生行動車」，獲得今年全國學校環境教育實作競賽國小組第二名。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法