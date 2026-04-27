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    首頁 > 生活

    「台東香草」品牌亮相 縣府將整合輔導

    2026/04/27 05:30 記者劉人瑋／台東報導

    台東縣府公布「台東香草」品牌形象識別，整合縣內香草業者、農場等，未來以台東旗號打團體戰，然而香草定位不明，介於農產與藥草之間，種植者普遍草、藥兼種，但設立加工廠卻無法兼具，無法加工藥草。縣府表示，未來將跨局處再行整合、個案輔導。

    縣府整合縣內各產業再包裝推廣，期望能吸引更多農民加入，只是已種植的農民腳步更快，因不熟悉規範，並加上台東特別的氣候也讓香草種植伴隨著阻礙與機會。

    農民表示，台東的焚風首先考驗香草生長力與田間管理，雖「種草」看似成本低於果樹，但有些香草無論是雨太大或焚風都易死亡，但卻也讓部分香草氣味更足，「味道不是西部或北部香草可比」。

    另外，農場設置加工廠為一級食品加工廠，而台灣目前是「香草與藥草幾乎不分家」，但香草被當成「食品」，藥草卻是「藥品」，實際上兩者界定模糊，設置了加工廠卻無法加工藥草，「當時根本沒人懂，農民申請、設定好，也把自己的路堵死」。

    縣府表示，縣府自一月辦理「台東香草慢生活產業合作說明會」，奠定香草產業跨域合作基礎、走向品牌整合，目前已集結十家香草品牌及二十家風格店家共同參與，接下來將會有一系列活動協助行銷，並塑造台東的香草印象。

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