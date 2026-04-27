連獲市府補助 台北網紅節疑涉統戰

台北市議員林亮君表示，台北網紅節在五年間從北市府商業處共累計申請三百萬元活動補助金，然主辦與執行單位核心成員卻與中國官媒或統戰組織有密切關係。林亮君表示，看似活絡商圈的行銷活動，實則是拿公帑在台北市搭建通往中共統戰的紅色舞台，嚴正要求市府即刻啟動調查並修正補助要點，避免台灣人民的納稅錢成為中共統戰的宣傳經費。產發局長陳俊安及商業處長高振源在議場認同、承諾應加強把關，並允諾將在兩週內提供該補助要點修正規劃與進度。

產發局、商業處允加強把關

林亮君表示，根據台北市商業處資料，「台北網紅節」的主辦單位台灣新媒體發展協會及執行單位太陽星網路科技，核心成員與中國官方媒體及統戰組織有密切關係。二〇二五年台北網紅節的執行單位窗口林洛安，不僅擔任太陽星網路科技股份有限公司總監，更曾任中國官媒《新華網》的企劃經理。

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林亮君還指出，「台北網紅節」也與具濃厚統戰色彩的節目《大陸尋奇》有深度連結；節目聯合製作單位「中國華藝音像」的持有人，甚至是中國解放軍智庫「中華文化發展促進會」。

商業處在事後受訪回覆，於十五日聯繫新媒體協會釐清狀況，協會表示「台北網紅節」活動屬產業推廣及市民參與之公開活動，相關規劃與執行均依規定辦理，未涉及特定立場之操作，也未介入參與者之創作內容或言論。

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