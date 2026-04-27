《城市開箱》親子衝突困境 受霸凌孩子社會退縮

西區少年服務中心暖色調空間擺放大型絨毛玩偶與沙發，避免壓迫感。（記者蔡愷恆攝）

記者蔡愷恆／專題報導

近年，「繭居」與「心理疾病」成為當代孩子承受的新問題。許多人因曾受霸凌而社會退縮。西區少年中心的阿ken說，曾經遇過孩子父親是家長會長，看孩子無法走出房門，因此向西少求救。「我離開家房門就會恐慌，我就會想像外面的人都在看我。」這個想法不斷在孩子心中徘徊。社工從孩子的房間裡，陪他一起互動、玩手機、建立信任，之後慢慢從房間移動到客廳，讓他成功踏出家門。此外，西少近年也有許多飽受雙極性情緒障礙（俗稱躁鬱症）之苦的孩子，一進中心就展露負面念頭。

同時，親子衝突案件大幅上升，即使是富裕家庭也可能面臨關係僵化至法庭見面的困境。家長常因焦慮產生強烈控制欲，甚至有無力的富裕家長哀求社工，「我給你錢，你幫我解決孩子的問題。」

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緊鄰警局 有時也採「非典型」溝通

家長最擔心的莫過於孩子在據點認識「壞朋友」。阿ken強調，「孩子不來中心，在外面一樣會認識這些人。」在中心內，社工反而能即時介入引導判斷人際關係。由於中心緊鄰警察局，對於非法行為具備天然的震懾力。社工有時採取「非典型」溝通，曾有孩子想在警局旁聚眾鬥毆，社工便請社區「大哥」出面教育。面對涉及非法活動的孩子，社工也會直白跟大哥溝通，「這類孩子適合做這行嗎？被抓了對你有什麼好處？」

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