《城市開箱》北市西區少年服務中心 溫暖陪伴受傷靈魂

西區少年服務中心是台北市首座公辦民營的少年據點，深耕艋舺地區。 （記者蔡愷恆攝）

記者蔡愷恆／專題報導

「在這種平庸到發臭的日子裡，我看見了那個孩子。」走在台北市萬華區東園街，耳邊傳來韓團i-dle歌曲《Fate》的強烈節奏，混雜著規律且清脆的撞球聲。或許會讓人誤認為這是不良少年聚集出入的複雜場所，但實際上，這裡是「台北市西區少年服務中心」，一個陪伴無數受傷靈魂、努力轉化社會標籤的特殊空間。

深耕30年 助孩子找回自信、安定感

台北市西區少年服務中心成立於一九九六年，是台北市首座公辦民營的少年據點，目前由天主教善牧社會福利基金會經營，深耕艋舺地區服務十二至十八歲的少年。對這些孩子而言，這裡不僅是公家單位，更是處於家庭壓力與學校挫折間的「中繼站」，一個可以暫時喘息、等候朋友或單純放鬆的棲身之所。督導阿ken說，早期服務對象多為刺青、吸毒、流連宮廟的「標的型」少年；現代少年則多屬「預防型」，具有「怕苦、怕熱、怕累」的特質。他們不再聚眾公園，而是窩在超商滑手機或透過軟體約在私密民宅。

請繼續往下閱讀...

家庭壓力、學校挫折間的「中繼站」

中心空間每年根據孩子的特質與需求，透過定期舉辦的會員大會與意見箱採購調整。室內設有撞球桌、健身房、KTV、飛鏢機與Switch遊戲區。社工會在旁觀察並陪伴，鼓勵少年透過這些設施進行正向互動。

針對帶有情感困擾、人際焦慮，或患有恐慌症、憂鬱症的少年，中心刻意避開冰冷的醫療感。空間運用暖色調，擺放大型絨毛玩偶與沙發，避免如診間般的壓迫感。此外，中心設置了平衡木與舒壓美材，讓孩子在情緒起伏時調節生理壓力，找回安定的感覺。

設有撞球桌、健身房、KTV、咖啡吧

專業感十足的「歇一會」咖啡吧，讓少年學習拉花技術，並作為少年與社工的對話平台。偶爾，孩子會在服務社區居民的過程中，聽到一句「好喝」，就能獲得傳統教育體制中得不到的自信與成就感。

離開少年中心時，《Fate》旋律再度響起：「就算平靜的天空崩解，眼前的黑暗燒成了一片紅。像有什麼東西忘在後頭了，莫名地想狼狽大哭一場。」儘管少年們可能在疼痛面前轉身、視而不見，但西少的社工們始終會站在那裡，與孩子一起面對崩解的天空。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法