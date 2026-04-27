雙北交通局 否認福和橋更塞

台北︰持續調整應變 新北︰尖峰車多慢速必然

雙北通勤就學及工作往來頻繁，目前至少有廿座以上橋梁銜接，多數在上下班尖峰時刻必塞，其中之一是往來台北市文山區、新北市永和區的公館圓環，新北市長參選人李四川說當選一定會解決拆除圓環造成的中、永和塞車問題。新北市交通局則否認塞車變嚴重，強調尖峰車流量大致車速慢是必然。台北市交通局表示，持續透過既有溝通平台及專案群組，調整應變措施。不過，台北市議員曾獻瑩說，確實接獲多名民眾陳情雙北交界橋梁通行不順，問題涵蓋匝道分流與號誌連鎖兩大面向，需雙北市府合作處理。

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匝道分流、號誌連鎖問題 也被詬病

曾獻瑩表示，匝道分流方面，民眾陳情指出，華江橋新北往台北方向下橋處、桂林路二四六巷口環河快速道路汽車入口，因下橋機車與切入汽車動線交織，加上橋下視線死角，事故頻傳，甚至有民眾提供行車紀錄器影片，反映險些自摔。號誌連鎖部分，也有人反映中興橋下環河快速道路引道，下橋第一盞號誌紅燈秒數過長、綠燈秒數明顯偏短，且與後續號誌未連鎖，造成下橋車流嚴重回堵，雙北應加強合作並系統性檢討。

台北市交通局指出，雙北本就長期建立密切、常態性的交通協調機制，近期觀測福和橋往台北端的停等車隊數據，通勤狀況皆比拆除圓環前改善，另平均事故率也減少四成以上。新北市交通局補充，都會地區的道路在早上、下午都會有一段尖峰時間，因上班或通勤、通學，車流量確實較大，造成車速慢是必然，並說公館圓環拆除後，「對新北的交通沒有太大影響或異常」。

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