改制完全中學 竹市3年僅1校

龍年高中新生潮明年來襲，建華國中預計明年改制為完全中學。（新竹市府提供）

明年龍年高中入學潮 市府未達成3校改制 學生就近入學落空

記者洪美秀／專題報導

明年是竹竹苗龍年高中新生入學潮最大的壓力測試年，由於竹竹苗屬同個國中會考考區，三縣市紛透過增班或新設學校等方式，期滿足竹苗區考生就近入學目標。新竹市議員劉彥伶指出，竹市家長期盼增設高中的願望實現不到一半。原因是竹市府三年前就宣稱將建華、新科和虎林三所國中改制為完全中學，最後僅建華改制，對比新竹縣的高中五大方案陸續完成，質疑竹市府的行政效率不彰。

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建功高中獨立設校 3年來無進展

劉彥伶說，市府三年前畫出建功高中將獨立設校的大餅，目前毫無進度，高虹安市府團隊總是處於「規劃」階段，未見工程啟動或新校舍的建置，反觀竹縣陸續完成湖口高中獨立設校並完成多處新校區校舍與改制，展現出積極作為，反觀竹市在高中資源的投入落差逐漸被拉大，實無法緩解目前迫切需解決的高中入學問題。

教育處啟動增班、整修校舍因應

教育處副處長張品珊說，市府啟動高中增班、數位實驗高中設立及校制轉型等教育政策，投入一千多萬元增班經費，自籌七五三九萬整修校舍，建功、成德及香山高中三個學年度將新增十四個普通班。建功高中明年高一新生由十班擴增到十四班，三年內新增十二班，讓普通高中量能提升四成。

新設數位實中 明年可增532個名額

新設的數位實驗高中，明年起每班招生由十六人提升到十八人，每年級維持三班配置，預計明年可增加五三二個高中新生名額，將足以因應明年的高中入學潮。

市府教育處強調，市府透過與鄰近縣市及國立高中端的合作與互動，有信心透過均質教育及多元教育創新等各種管道，滿足竹竹苗學生就近入學的需求。

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