桃園本月4起慢車酒駕 最高罰2400元

桃園警分局將慢車酒駕列為執法重點，4月至今已查獲4件慢車酒駕違規。（記者鄭淑婷翻攝）

自行車、電輔車、微型電動二輪車 酒駕都觸法

在強力執法下，近年酒駕違規與肇事件數雖有下降，但慢車酒駕卻有明顯增加趨勢，事實上，酒後騎自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車也不行，桃園警分局表示，已將慢車酒駕列為執法重點，四月至今查獲四件慢車酒駕違規，最高可處新台幣二四〇〇元罰鍰，若慢車涉及動力且酒測值超標，同樣觸犯公共危險罪刑責。

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涉及動力且酒測值超標 觸犯公共危險罪

據警政署統計，全國去年取締慢車酒駕達一萬二〇九五件，較前年增加四七五八件，去年慢車拒測有四〇四六件，同樣較前年增加一一五四件，顯示民眾酒後有刻意改騎慢車，藉此規避警方查緝及刑責趨勢。

駕駛拒絕酒測 依道交條例可罰4800元

桃園警分局表示，近年酒後不開車觀念普及，仍有少數民眾心存僥倖，誤以為酒後騎乘自行車或微型電動二輪車等慢車，可以規避酒駕取締，但依道路交通管理處罰條例第七十三條第二項規定，慢車駕駛人酒測值超標可處一二〇〇元至二四〇〇元罰鍰，若拒絕接受酒測可開罰四八〇〇元。

桃園警分局強調，慢車酒駕同樣違法且代價慘重，員警除了依法開單，同樣會將車輛移置保管，若民眾違規騎乘屬動力交通工具的微型電動二輪車或電輔車，吐氣酒精濃度達〇．二五mg/L以上，仍觸犯刑法公共危險罪責，一旦查獲均依法移送地檢署偵辦。

桃園警分局表示，警方已將慢車酒駕列為執法重點，今年四月至今已取締四件，其中，本月十四日晚間九點多，廿七歲泰國籍男子騎乘微型電動二輪車，在桃園區永安路擦撞路旁自小客車，身體多處輕微擦傷，警方獲報趕抵現場處理，男子呼氣酒測值達每公升〇．二八毫克，已觸犯刑法公共危險罪責，員警隨即將其逮捕，訊後移送桃園地檢署偵辦。

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