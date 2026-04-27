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    首頁 > 生活

    苗栗桐花婚禮 36對佳偶喜結連理

    2026/04/27 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗桐花婚禮今年新增「桐花幸福石臼合力搗麻糬」。（苗縣府提供）

    苗栗桐花婚禮今年新增「桐花幸福石臼合力搗麻糬」。（苗縣府提供）

    苗栗縣客家桐花婚禮已舉辦第廿一年，昨在苗栗縣三義西湖渡假村浪漫登場，卅六對佳偶依循傳統客家古禮，在桐花飛舞的浪漫氛圍中互許終生，今年新創「桐花幸福石臼合力搗麻糬」及「交杯餵食麻糬」，新人在一片祝福聲中喜結連理。

    昨天的客家桐花婚禮由苗栗客家八音隊伍開啟婚禮帷幕，以傳統古禮迎親的方式為新人打造幸福之路；今年展現創新儀式，準備「桐花幸福石臼」請新人合力搗客家糍粑，寓意夫妻同心、攜手打拚未來，緊接著透過「交杯餵食麻糬」傳遞濃濃愛意，為整體婚禮增添溫馨且洋溢愛情的甜蜜亮點。

    參加桐花婚禮的新人們，在縣長鍾東錦、苗栗地方法院庭長湯國杰等人見證下宣讀結婚證詞、證婚用印，完成婚戒交換儀式，在桐花飛舞的浪漫氛圍中完成終身大事。苗縣府也準備「幸福六禮」獻給卅對新人，象徵「你是我的一生」。

    鍾東錦指出，桐花婚禮結合客家特色在苗栗辦了廿一年，見證一千四百卅對新人在浪漫桐花樹下結下良緣，今年有軍人、工程師、教師等各行各業的新人參加，期盼新人早生貴子，恩愛甜蜜，幸福長長久久。

    三十六對佳偶在搗客家糍粑後，交杯餵食，歡喜結連理。（苗縣府提供）

    三十六對佳偶在搗客家糍粑後，交杯餵食，歡喜結連理。（苗縣府提供）

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