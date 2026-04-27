《嘉市》蘇宗政夫妻 25年扶助27寄養兒

蘇宗政、陳秋慧夫妻投入寄養家庭廿五年，守護弱勢兒少。（記者王善嬿攝）

嘉義市蘇宗政、陳秋慧夫妻因為九二一大地震那年，不捨受災兒少頓失依靠，投入嘉義家扶中心寄養家庭行列至今廿五年，累計扶助廿七名弱勢兒少，昨天分享心路歷程說，「照顧發展遲緩或具特殊需求的孩子，除了愛心更需要專業知能，愛讓我們成為一家人」。

家扶中心昨舉辦「嘉義地區寄養家庭授證暨表揚典禮」，授證今年嘉義縣市四十七戶寄養家庭，共一四五位成員參加。

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現場表揚六戶寄養家庭，嘉市蘇宗政、陳秋慧夫妻獲頒廿五年年資獎；嘉縣蔡朋達、李昆玲夫妻獲頒廿年年資獎；嘉縣郭有全、王麗菊夫妻，江明赫、蕭沛晴夫妻獲頒十五年年資獎；嘉縣黃建榮、姚雅萍夫妻，吳定衡、陳婉雅夫妻獲頒十年年資獎。

陳秋慧在學校擔任行政人員，有教育專業及經驗，與擔任職業軍人的丈夫蘇宗政將寄養兒少視如己出，曾有早產兒一出生就送來寄養，半夜夫妻倆輪流起身照顧，也有寄養兒少長大成人後，帶著家人來找他們夫妻倆共度父親節。

陳秋慧說，不少孩子剛到寄養家庭時會不安害怕，「只要把孩子當成自己小孩照顧，愛讓我們成為一家人」，這些年來意外收穫是自己的兒子變得更懂事及樂於與人分享。

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