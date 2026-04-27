《嘉市模範母親》92歲蔡吳寶鏡扛重擔 撐起大家庭

嘉義市今年最年長模範母親蔡吳寶鏡（前排右六）撐起大家庭，是家人最堅實依靠。（記者丁偉杰攝）

母親節前夕，嘉義市長黃敏惠昨表揚模範母親蔡吳寶鏡等十六人及慈馨媽媽鄭吳秀燕等六人。蔡吳寶鏡早年身兼數職，打零工貼補家用，還要照顧生病丈夫、子女、公婆及夫家年幼弟妹，撐起一個大家庭，是家人最堅實依靠；鄭吳秀燕用愛為失明兒子點亮黑暗，撐起三代同堂的慈馨光芒。

現年九十二歲蔡吳寶鏡說，丈夫年輕時罹患肝硬化，身體狀況不佳，無法從事粗重工作，家中經濟與生活重擔幾乎全由她獨自承擔。

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她說，當年為維持家計，一邊照顧大家庭，一邊打零工貼補家用，後來到嘉基醫院廚房工作後，生活稍穩定，仍利用下班後或週末四處打零工，當時日子過得非常辛苦，面對繁重生活壓力，選擇默默承擔，從不輕言放棄。後來丈夫身體狀況逐漸好轉，加上女兒們長大後協助分擔家計，六名子女長大後都有相當的成就。她退休後參與教會活動，將溫暖延續在生活中。

91歲鄭吳秀燕 當兒子雙眼

現年九十一歲鄭吳秀燕育有三女一子，兒子小五玩鬧時不慎遭石頭擊中眼睛，造成視網膜破裂，歷經求診仍不幸失明。面對命運磨難，她沒有怨懟，化作兒子的雙眼，細心打理兒子的日常起居，分享她在佛經中體悟，引導兒子追求光明人生。

她在丈夫往生廿餘年來，撐起三代同堂家庭，並樂觀面對人生，常說「看到別人吃別人用，就很開心了，自己簡單吃就好」，成為家庭最穩固支柱。

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