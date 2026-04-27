《雲林》國中教材「吃冰的滋味」 6冰品端上「文學餐桌」

台灣公益CEO協會與古蒙仁（右三）合作，將《吃冰的滋味》字句轉化為六道「文學餐桌」冰品。（記者李文德攝）

國內知名作家古蒙仁（本名林日揚）的散文《吃冰的滋味》，長年被收錄在國中國文教科書中，與台灣公益CEO協會合作，將文章中字句轉化為六道「文學餐桌」冰品，昨日正式公布。他表示，文學推廣效益是無形的，希望讓民眾從一碗冰開始感受虎尾糖香歲月。

古蒙仁與外甥虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤、林文彬、台灣公益CEO協會秘書長林淑娥等人，一同揭開文學餐桌冰品。

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古蒙仁表示，當年應出版社邀稿撰寫，將從小在虎尾糖廠旁成長過程描繪出來，更透過童年吃冰的往事，強調農村社會的純樸，尤其在糖廠周邊的大環境下成長，對於吃冰有更多的感受。

林淑娥說，《吃冰的滋味》長期列入教材，因此將文本中的感官記憶轉化為四果冰、彎豆冰、檸檬愛玉、紅豆牛奶冰、火山芝麻花生冰及蔗香洛神鳳梨蜜紅冰，每一款冰品都不只是口味設計，更承載著糖業文化、地方記憶與文學轉譯的策展思考。

林嘉弘表示，還記得舅舅古蒙仁騎腳踏車帶他到虎尾糖廠吃冰，希望文學餐桌結合，可以讓民眾對於虎尾糖廠歷史記憶，代代傳承；林淑娥表示，將持續結合文學及飲食，讓文化不只被保存，也能被體驗、被分享，並在當代生活中持續發酵。

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