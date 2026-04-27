雲林培訓高級救護員 「行動急診室」搶命

參加學員要受訓一二九六小時，涵蓋理論及實務操作，圖為學員學習插管。（雲林縣消防局提供）

記者黃淑莉／專題報導

「時間，是生命最殘酷的敵人！」第一線消防員幾乎都有同樣體悟，雲林縣連續三年每年投入千萬元自辦「高級救護技術員訓練（EMT-P）」，將救護車升級為能搶命、能給藥的「行動急診室」，結訓消防員方雅韻、蔡睿青說，遇救護案件更有信心，救回的不只一條人命，而是整個家庭。

連3年每年投入千萬元自辦

消防緊急救護出動，送醫前的「黃金救命期」，災害現場成為搶命第一線，成功降低死亡交通事故、OHCA存活率也提高三倍。雲林縣幅員遼闊，醫療資源不足又不均，過去A1交通事故件數高居不下，OHCA存活率不佳，護理師出身的雲林縣長張麗善認為，急救不僅要有設備，更須專業人才配合，因而攜手台大醫院雲林分院開辦高級救護員訓練，參訓消防員要接受一二九六小時專業訓練，涵蓋理論及實務操作。

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雲林縣消防局統計，雲林每年緊急救護出勤約三萬四千多件，從急病、中毒、孕婦急產，到車禍外傷、溺水、電擊與動物咬傷，案件型態多元且複雜。

可注射、給藥、插管、電擊等

消防局長林文山指出，根據救護技術員管理辦法規範，消防員已具有中級救護員能執行基本處置，但高級救護員可進一步注射、給藥、氣管插管、電擊、體外心臟節律器操作，還有各地衛生局核定項目，雲林縣開放項目甚至超越六都，有針測減壓、到院前超音波及輸血等。

從軍中退伍轉任消防員的方雅韻，服務八年，她指出，過去出勤看到患者狀況，「知道可以做，卻不能做」，常有無力感，例如低血糖患者已意識模糊，一般僅能給糖粉，知道只要給藥就能讓患者甦醒，卻受限規定，無法進一步給藥，只能焦急送醫，知道縣府要自辦高級救護員訓練，第一時間就報名。

方雅韻表示，結訓後實際在工作現場更有自信，兩年來處置過低血糖昏迷的長者，即時給藥讓患者甦醒，也遇到OHCA到院前心肺功能停止個案，施打強心針後成功恢復自主呼吸，還有處理手部遭機械捲入的工人，除止血帶外再給止血藥劑，降低失血量，為後續治療爭取時間。

蔡睿青︰結訓後搶救多起OHCA

投入消防逾廿年的蔡睿青笑說，課程「真的很硬」，不過結訓兩年來，成功搶救多起OHCA個案，辛苦八個月很值得，最難忘的是一名年輕媽媽，因氣喘發作在車內昏迷，三名年幼孩子報警求助，到場立即給藥讓患者恢復呼吸，但送醫途中又突然惡化，在救護車上緊急插管，送醫治療後平安出院。

雲林縣消防局六合分隊員蔡睿青。（記者黃淑莉攝）

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