《新市慶母親節》為母戴項鍊、擦護手霜 女兒感動落淚

新市區公所舉辦母親節感恩活動，兒女代表以單膝跪姿為媽媽塗抹護手霜。（記者劉婉君攝）

11位媽媽受獎 兒女感念養育辛勞 相互擁抱 場面溫馨

迎接母親節，台南市新市、東山、下營等區昨天分別舉行感恩慶祝活動，表揚各里慈暉媽媽，新市區公所並贈送珍珠項鍊及護手霜給十一位受獎媽媽，由兒女親手為母親戴上或是塗抹雙手，一位已為人母的兒女代表，過程中想起兒時母親的細心呵護，忍不住紅了眼眶，感動落淚。

請繼續往下閱讀...

里長陪同走紅毯 市長送賀禮

新市區公所昨天在文康育樂中心舉行「手映慈暉，馨香傳情」母親節感恩活動，獲獎媽媽在各里的里長陪同下走紅毯進場，區公所準備結合蘭花與火鶴的盆栽、珍珠項鍊、護手霜，分別由區長張榮哲與市長黃偉哲贈送給慈暉媽媽，再由兒女代表親手為母親戴上。

兒女代表在台上為媽媽戴好珍珠項鍊後，再以單膝跪姿在媽媽的雙手塗抹護手霜，最後相互擁抱，場面相當溫馨。一位女兒摸著媽媽長繭的雙手，起身時已紅著眼眶落淚，她說，自己嫁得較遠，很少回家，這次為媽媽擦護手霜時，想起兒時媽媽的細心照顧，現在自己也有孩子，知道養兒育女的辛苦，感謝媽媽的辛苦，因此忍不住流淚。

張榮哲表示，蘭花與火鶴象徵媽媽蕙質蘭心的精神與對媽媽的祝福，珍珠項鍊代表母親都是孩子心中「珍愛唯一」，護手霜則希望透過手掌的溫度與香氣，傳遞對母親最貼心的呵護。

東山勁歌熱舞 下營幼兒合唱

此外，東山區由東山社區媽媽教室勁歌熱舞，為母親帶來祝福，受獎媽媽在兒孫陪同下出席領獎。會中也頒獎感謝沈黃雪娥社會福利慈善事業基金會長期關懷地方。下營區公所則由區長李宗翰帶領國小及幼兒園小朋友齊唱《感恩的心》，用歌聲向每位含辛茹苦的母親致上最深情的感謝，並邀請最年長的慈暉媽媽蔡顏鳳珠及本月壽星吳瑞美、林棉代表媽媽們上台剪綵切蛋糕，象徵家庭圓滿、福氣延綿。

新市區公所舉辦母親節感恩活動，兒女代表為媽媽戴上珍珠項鍊。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法