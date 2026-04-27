淡水國小新建校舍 主結構體完成

淡水國小新建校舍主結構體已完成，正在進行室內外裝修，預計9月完工，10月取得使用執照。（新北市工務局提供）

新北市淡水區淡水國小創校逾一三〇年，因部分校舍老舊且為海砂屋，市府推動第一階段校舍新建工程，目前主結構體已完成，正進行室內外裝修及景觀工程，預計九月完工、十月取得使用執照，力拚明年啟用。

預計明年完工 寒假拆舊校舍

工務局長馮兆麟指出，淡水國小信義樓校舍老舊，且氯離子含量超標，有耐震強度不足的結構安全問題，加上近年招生良好，導致校舍空間不足。市府積極推動新建校舍，採先建後拆方式辦理，兼顧教學與工程進度推展，確保學校正常運作。

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工務局表示，新建校舍規劃地下一層、地上六層的教學大樓，設置十七間普通教室、三間專科教室、一間多功能教室及七間行政處室，預計九月完工、十月取得使用執照後，交付學校辦理教學設備建置，並於二〇二七年寒假期間進行第二階段信義樓拆除工程。

工務局副局長林炳勲說，現階段工程重點為外牆裝修，該工項易受天候影響，已要求施工團隊把握良好天氣，加派人力加速施作，務求盡早完成，以利銜接室內裝修。

新建工程處說，目前新工處辦理的學校重建或改建工程，包含淡水國小在內共有七案，施工中、預計今年完工的有汐止秀峰高中、林口南勢國中，預計明年完工的有淡水國小、泰山義學國中體育館共構停車場；另新莊區國泰國小、三重區五華國小、中和區漳和國中等正在規劃設計，預計明年開工。

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