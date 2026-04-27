滬尾三媽首登淡江大橋 千人大遊行

滬尾三媽淡江大橋徒步巡禮，交通部長陳世凱（前扛轎者）親自扛轎。（公路局提供）

淡江大橋將於五月十二日通車，「淡水滬尾三媽會」昨早舉辦南巡徒步活動，首度行經淡江大橋，交通部長陳世凱等人與地方民代一起參與扛轎，期盼工程順利圓滿，通車後人車平安；下午三點還舉辦「在一起 走上橋」大遊行，邀請卅多組藝文團隊表演，展現新北豐沛的文化能量。

陳世凱親扛轎 祈願人車平安

公路局北區公路新建工程分局指出，南巡徒步結合淡江大橋工程祈福，清晨自淡水滬尾三媽會館出發，徒步至大橋工區，陳世凱與交通部次長陳彥伯在工程起點迎接三媽並扛轎，步行巡視至主橋塔段，隨後由公路局長林福山及北區公路新建工程分局長陳永傑扛轎，最後到八里端結束全橋巡禮，完成跨越淡水河的祈福儀式，期盼工程順利圓滿，通車後成為守護民眾安全的重要通道，並帶動北海岸觀光和產業發展。

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立委洪孟楷說，昨早七點半在淡水端迎接跨越淡江大橋的首位神尊滬尾三媽，這不是迷信，是虔誠地用身體力行來祝福，希望期待已久的淡江大橋交通順暢，更期盼風調雨順、國泰民安。

開幕藝術季 30多組團隊表演

另外，公路局與新北市府共同規劃開幕藝術季活動，「在一起 走上橋」大遊行昨下午三點從淡水漁人碼頭出發，五公尺高的幸福小鹿造型氣球及淡海輕軌空飄氣球成為亮點，帶領千人隊伍往淡江大橋前進，邀請「身聲跨劇場」、「創造焦點」馬戲團及在地舞團「HRC Dance Studio」等團體表演，場面熱鬧。

副市長劉和然表示，淡江大橋是串連淡水與八里的重要交通動脈，希望透過踩街遊行，帶領民眾感受這座世界級地標的壯麗，期盼全世界看見淡江大橋，看見新北的熱情活力。

開幕藝術季千人走上橋大遊行。（公路局提供）

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