童子瑋與青年交流 謝國樑陪兒少遊戲

民進黨基隆市長參選人童子瑋舉辦「基隆青年願景交流會」，提出照顧長輩、兒少保障、青年就業、交通願景、城市想像等五大願景方針，希望整合最佳方案，轉為更有溫度的政策；基隆市長謝國樑昨出席親子活動，承諾市府將持續改善遊憩環境，鼓勵孩子親近自然。

童子瑋指出，二〇二五年基隆人口數已跌破三十六萬人，新生兒預計二〇二六年跌破一千人，城市面臨空洞化危機，人口問題的背後是更深層的挑戰，包括交通不便、產業外流，讓年輕人難以留下、城市難以成長。

請繼續往下閱讀...

童子瑋強調，如果基隆無法成為一座「好工作、好通勤、好生活」的城市，人口流失只會加劇，首長應有統整性思維，明確定義基隆城市的定位，他提出「生活市長」的自我期許，將針對高齡長輩、青年父母及通勤就業三族群，規劃完整城市治理方案，將基隆打造成「全台最宜居的海港特色城」。

「基隆社區公園親子體驗活動—兒少大地遊戲」活動昨在安樂區四維公園登場，吸引超過百組親子家庭闖關、挑戰，小朋友勇敢攀爬、走平衡木，宛若小小探險家，謝國樑也化身應援團，為孩童打氣。

謝國樑說，活動邀請基隆市童軍會以竹材打造遊戲空間，讓孩子在遊戲中學習合作、挑戰自我。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法