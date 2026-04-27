為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    童子瑋與青年交流 謝國樑陪兒少遊戲

    2026/04/27 05:30 記者俞肇福／基隆報導

    民進黨基隆市長參選人童子瑋舉辦「基隆青年願景交流會」，提出照顧長輩、兒少保障、青年就業、交通願景、城市想像等五大願景方針，希望整合最佳方案，轉為更有溫度的政策；基隆市長謝國樑昨出席親子活動，承諾市府將持續改善遊憩環境，鼓勵孩子親近自然。

    童子瑋指出，二〇二五年基隆人口數已跌破三十六萬人，新生兒預計二〇二六年跌破一千人，城市面臨空洞化危機，人口問題的背後是更深層的挑戰，包括交通不便、產業外流，讓年輕人難以留下、城市難以成長。

    童子瑋強調，如果基隆無法成為一座「好工作、好通勤、好生活」的城市，人口流失只會加劇，首長應有統整性思維，明確定義基隆城市的定位，他提出「生活市長」的自我期許，將針對高齡長輩、青年父母及通勤就業三族群，規劃完整城市治理方案，將基隆打造成「全台最宜居的海港特色城」。

    「基隆社區公園親子體驗活動—兒少大地遊戲」活動昨在安樂區四維公園登場，吸引超過百組親子家庭闖關、挑戰，小朋友勇敢攀爬、走平衡木，宛若小小探險家，謝國樑也化身應援團，為孩童打氣。

    謝國樑說，活動邀請基隆市童軍會以竹材打造遊戲空間，讓孩子在遊戲中學習合作、挑戰自我。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播