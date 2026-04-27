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    首頁 > 生活

    大東北角觀光圈 穆斯林友善店家58處

    2026/04/27 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    大東北角觀光圈穆斯林友善店家58家，74個項目通過驗證。（東北角風管處提供）

    大東北角觀光圈穆斯林友善店家58家，74個項目通過驗證。（東北角風管處提供）

    觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處拓展穆斯林旅遊市場，轄內的大東北角觀光圈穆斯林友善店家有五十八家、共七十四個項目通過驗證，建構食、宿、遊、購、行服務體系。

    大東北角觀光圈涵蓋宜蘭縣十二個鄉鎮市及新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、坪林、石碇、烏來，五年前推動穆斯林友善環境計畫，已累計五十八家通過友善店家驗證，宜蘭縣就有五十四家，僅次於台北市。

    東北角風管處指出，大東北角觀光圈穆斯林友善店家類型相當多元，包括友善景點、餐廳、旅宿、商店，國立傳統藝術中心、福隆遊客中心等，被列入友善景點，體驗活動則有茶冰淇淋、面膜、手捏陶DIY。

    東北角風管處長游麗玉說，穆斯林旅遊市場持續成長，成為全球重要旅遊趨勢，東北角風管處輔導業者建置友善環境並取得驗證，強化產業鏈串聯，提升旅遊產品完整度，吸引更多穆斯林旅客來訪。

    大東北角觀光圈擁有豐富景觀及旅遊資源，且鄰近台北都會區，東北角風管處盼繼續優化穆斯林友善旅遊環境，透過產業合作與國際行銷，提升大東北角觀光圈在穆斯林旅遊市場的競爭力。

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