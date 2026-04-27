彰化垃圾隨袋徵收量減6成 專用袋凍漲

超商業者貼心服務，擺放資源回收桶，鼓勵客人做好分類回收。 （記者張聰秋攝）

記者張聰秋／專題報導

美伊戰火帶動塑膠袋價格上揚，外界關注垃圾專用袋是否跟進調漲。彰化縣環保局表示，今年費率維持不變，而縣府推動垃圾費隨袋徵收邁入第三年，已大幅減量六成垃圾，累計減量逾一〇六〇噸，約等同五萬棵樹一年吸收的二氧化碳量，減量成效已顯現。

5萬棵樹一年吸收二氧化碳量

彰化縣自二〇二四年七月起，針對四大超商與七大產業園區實施隨袋徵收，費率為台南市三倍以上，引發業者與民代質疑，但縣府仍以經濟誘因作為減量手段。環保局長江培根指出，依《廢棄物清理法》，清除處理費須反映實際成本，彰化以溪州焚化廠處理事業廢棄物費用計算，未再補貼。

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4大超商與7大產業園區實施

戰爭尚未結束，塑膠袋原物料上漲，溪州焚化廠處理費由每公噸三千八百元調至六千元，但因專用袋製作契約已簽，縣府吸收波動成本，費率今年不調整。專用袋分小、中、大三種規格，近兩年大容量需求下降逾一成，顯示垃圾量持續下滑。統計顯示，政策上路前超商每日垃圾量約十公斤，實施後降至約四點五公斤，減幅超過一半。

業者︰分類越細、垃圾越少

業者為了控制專用袋成本出奇招，包括讓店員代勞做二次分類、改變垃圾桶位置、張貼不收外來垃圾的公告、店內垃圾交給收銀員丟，讓破袋檢查合格率高達九成，徹底改變過去超商垃圾桶「什麼都收」的亂象。

林姓全家便利店店長說，估算每月多了四、五千元成本買專用垃圾袋，未來會更落實分類與減量，勸導民眾不要把外面垃圾帶進超商丟。

產業園區同樣強化分類，減少混入事業廢棄物情形。業者說，分類越細、垃圾越少，長期可降低專用袋使用量。環保局強調，不論專用袋或委外清運，只要源頭減量達成，政策目的即已實現。

彰化縣還有部分超商垃圾委外清運，店門口放置大型垃圾子車但上鎖，放滿再交給清運業者處理。（記者張聰秋攝）

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