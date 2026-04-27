地板滾球挑戰賽 中彰投選手均齡80歲

首屆「東華盃地板滾球挑戰賽」，戴護腰上場的72歲選手楊進興，表示自己比賽的狀況很好。（東華醫院提供）

首屆「東華盃地板滾球挑戰賽」，昨在竹山東華醫院舉行，中彰投有三十二支隊伍參加，選手平均年齡八十歲，拚勁十足，連動過脊椎手術的長輩，都堅持穿護腰上場想拚回冠軍盃。東華醫院醫療副院長蘇俊郎說，滾球運動可改善長輩大、小肌肉的動作控制與手眼協調、邏輯思考能力，還能運動中交朋友。

目前在長照據點積極推動的地板滾球運動，因為長輩滾出興趣和鬥志，東華醫院昨日舉辦「東華盃地板滾球挑戰賽」，中彰投三十二個社區隊伍參加，最年長已八十八歲，其中有位七十二歲選手楊進興，動過脊椎手術，走路還不是很順暢，但仍堅持穿護腰參賽，在場上也是動作靈活，讓工作人員讚佩不已。

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東華醫院醫療副院長蘇俊郎表示，該院在所服務的據點已推行滾球運動兩年，長輩們在大、小肌肉的動作控制與手眼協調獲得改善，專注力與大腦的邏輯思考能力大幅進步。

蘇俊郎說，地板滾球通常以團體賽形式進行，增加與同儕互動的機會，擴大社交圈並提升自信與成就感，比賽過程中的成功投擲，為長輩帶來榮譽感，找回對生活的熱愛與自信，也培養與隊友的感情，是很適合長輩的運動。

選手平均年齡80歲的「東華盃地板滾球挑戰賽」，選手們拚勁十足。 （東華醫院提供）

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